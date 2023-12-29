السعودية تعلن زيادة عدد اللاعبين الأجانب فى الدورى

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الجمعة، تعديل عدد اللاعبين المسجلين في كشوفات الفريق الأول بأندية دوري روشن السعودي للمحترفين إلى 25 لاعبًا مع مراعاة أحقية كل نادي بتسجيل عدد 10 لاعبين غير سعوديين، بمشاركة 8 في كل مباراة، وذلك اعتبارًا من الموسم الرياضي 2024 / 2025.



وكشف بيان نشره الاتحاد السعودي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقا) أن الاشتراطات اللازمة على الاندية تتضمن تسجيل ثمانية لاعبين غير سعوديين دون تحديد حد أدنى لتاريخ الميلاد.



كما تتضمن الاشتراطات تسجيل لاعبين اثنين غير سعوديين من مواليد 2003 فما فوق، بهدف تعزيز الجانب الاستثماري في المواهب لدى الأندية.



كما تضمنت الشروط استمرار أحقية كل نادٍ في تسجيل لاعب واحد محترف "مواليد المملكة العربية السعودية" على أن يكون من مواليد 1998 فما فوق.



كما يحق لكل فريق مشارك في دوري روشن السعودي للمحترفين تسجيل عدد 8 لاعبين غير سعوديين في قائمة كل مباراة كحد أقصى بالإضافة إلى المحترف من مواليد السعودية "ويُستثنى من ذلك مسابقتا كأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر السعودي"، حيث يمكن مشاركة جميع اللاعبين غير السعوديين المسجلين.



ويأتي القرار بعد التنسيق مع استراتيجية دعم الأندية، وإدارة المنتخبات الوطنية والمدير الفني للاتحاد السعودي، بالإضافة إلى عقد عددٍ من ورش العمل مع الأندية.

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ترتيب الدوري السعودي بعد مباراة الاتحاد والنصر الأخيرة

1/ الهلال: 50 نقطة

2/ النصر: 43 نقطة

3/ الأهلي: 37 نقطة

4/ التعاون: 34 نقطة

5/ ضمك: 30 نقطة

6/ الاتحاد: 28 نقطة

7/ الفتح: 28 نقطة

8/ الاتفاق: 24 نقطة

9/ الوحدة: 22 نقطة

10/ الخليج: 22 نقطة

11/ الفيحاء: 19 نقطة

12/ الأخدود: 19 نقطة

13/ الشباب: 18 نقطة

14/ الطائي: 17 نقطة

15/ الرائد: 16 نقطة

16/ الرياض: 16 نقطة

17/ أبها: 14 نقطة

18/ الحزم: 12 نقطة