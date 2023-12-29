السبت 30 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تكريم رئيس ميناء دمياط ضمن فعاليات الدورة السادسة للمجلس الاستشاري للنقل الدولي

تكريم رئيس ميناء
تكريم رئيس ميناء دمياط

شارك اللواء بحرى أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط وعضو المجلس الاستشاري لكلية النقل الدولي واللوجستيات فى الفعاليات التى نظمتها الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لانعقاد المجلس الاستشاري لكلية النقل الدولي واللوجستيات في دورته السادسة تحت شعار “إدارة اللوجستيات الإنسانية في مواجهة تحديات الأزمات العالمية”.

حضر فعاليات الدورة كل من الدكتور  إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية، الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، اللواء بحرى رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحرى واللوجستيات، اللواء بحري حسين الجزيرى رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، الدكتورة سارة الجزار عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات ، ولفيف من قيادات المجتمع الملاحى في مصر والعالم العربي.

حيث تم استعراض أهم الانجازات والنجاحات التى حققتها كلية النقل الدولي واللوجستيات بالأكاديمية  ومجلسها الاستشارى خلال الفترة الأخيرة، وعلى رأسها  الحصول على الاعتماد الأكاديمي الدولى من منظمة AACSB والذى يعد أقوى اعتماد لكليات الادارة على مستوى العالم.
 

وعلى هامش الفاعليات، قام الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية بتكريم اللواء بحرى أحمد حواش، لمجهوداته المتميزة بالمجلس الاستشاري بكلية النقل الدولي واللوجستيات ، إلى جانب دوره في حصول الكلية على الاعتماد الدولى.

ومن جانبه، وجه رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط خالص التهاني لرئيس الأكاديمية، وعميد كلية النقل الدولي واللوجستيات على الحصول على هذا الاعتماد الدولى وهو الأمر الذي يعد نجاح جديد يضاف إلى إنجازات الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحريز.

وأضاف أن عضوية هيئة ميناء دمياط بالمجلس الاستشاري تأتى تأكيدًا على مسؤوليتها تجاه طلبة المؤسسات التعليمية المصرية وعلى رأسها الأكاديمية العربية، حيث تقوم الهيئة بتوفير فرص تدريبية وزيارات ميدانية للطلبة وتحرص على نقل الخبرات العملية إليهم وربطها بالمواد العلمية لمساعدتهم في التأهل للالتحاق بسوق العمل بمنهج يتواكب مع التطور الهائل في صناعة النقل الدولي وإدارة سلاسل الإمداد متسلحين بالعلم والمعرفة.

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