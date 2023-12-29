الجمعة 29 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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فريدة الشوباشي عن إنشاء مخيم بخان يونس: مصر تحمل هموم العرب

فريدة الشوباشي
فريدة الشوباشي

استعرض برنامج "هذا الصباح" عنوان "الدستور" عن آراء الفلسطينيين في إنشاء مصر مخيم إيواء في خان يونس يضم 5 آلاف مواطن، حيث أكدوا أن ذلك يعزز من صمودهم على أراضيهم، ويخفف حدة معاناة أهالي قطاع غزة ويحبط مخططات الاحتلال الإسرائيلي.

وفي السياق، علّقت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، خلال حوارها للبرنامج المُذاع على قناة "إكسترا نيوز" قائلة إن القيادة السياسية المصرية منذ اندلاع الأزمة تحمل هموم كل الوطن العربي وقضية فلسطين لها مكانة خاصة في مصر.

فريدة الشوباشي: مصر تساعد الشعب الفلسطيني على الصمود أمام الاحتلال

وأضافت الشوباشي، أن هذا الموقف ليس إنسانيًا فقط بل موقف قومي؛ لأنه يساعد الشعب الفلسطيني على الصمود أمام المخطط العدواني الوحشي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يريد إبادة الشعب الفلسطيني بأي طريقة.

وأكدت أن إنشاء مصر مخيم إيواء في خان يونس خطوة أكثر من رائعة تخفف على أهالي قطاع غزة البرد الشديد، مشيرة إلى أن مصر تقف إلى جانب أبناء الشعب الفلسطيني بكل ما تستطيع لعدم تهجيرهم من أراضيهم.

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