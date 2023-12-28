الجمعة 29 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تعليمات من تعليم الجيزة بشأن الإجراءات الاحترازية بالعملية الامتحانية

أشرف سلومة مدير مديرية
أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة

وجه أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، تعليمات عاجلة، لجميع مديري الإدارات التعليمية، بشأن الإجراءات الاحترازية للطلاب والمعلمين والإداريين أثناء العملية الامتحانية المقررة ان تبدأ الأسبوع المقبل في جميع أنحاء الجمهورية.

وجاء ابرز التعليمات بخطاب رسمي لجميع مديرى عموم الإدارات بضرورة التنبيه على المدارس بالآتى:

الحالة الوبائية في مصر.. أعراض متحور كورونا الجديد بعد إعلان الصحة

  • تعقيم المدارس يوميًا خلال فترة الامتحانات.
  • توفير غرف عزل اضافية مجهزة ومعقمة طبيًا.
  • توعية الطلاب بالسلوكيات الصحية بالمدارس وتجنب الاختلاط.
  • مخاطبة التأمين الصحى لتوفير زائرة صحية داخل المدارس فترة
    الامتحانات.
  • الحرص على التباعد الجسدى بين الطلاب أثناء الامتحانات.
  • يتم التنبيه على أولياء أمور الطلاب باحضار أدوات شخصية.
  • لكل طالب ( كمامه - مطهر ) والإبلاغ عن أى حالات مرضية تصيب
    أبنائهم.
  • للزائرة الصحية للتعامل مع الحالات المرضية، مع اعتبار الأمر مهم وعاجل وعلى مسئوليتكم الشخصية.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، ثبوت إصابة مواطنين بمتحور كورونا الجديد JN1 من خلال التحاليل المعملية، وحالتهما الصحية مستقرة ولا توجد حاجة طبية لدخولهما المستشفى، حيث إن أعراضهما المرضية خفيفة لإصابة الجهاز التنفسي العلوي.

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قبل الامتحانات.. عادات صحية تساعدك في التركيز على المذاكرة

وأكدت وزارة الصحة والسكان متابعتها الدقيقة للوضع الوبائي في مصر، كما أكدت أن التوصيات الصحية للتعامل مع فيروس كورونا لا يوجد بها أي تغيير، باعتباره أحد الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي كالإنفلونزا ومجموعة فيروسات الأنف، ولا يوجد أي توصيات طبية باتخاذ أي إجراءات احترازية مختلفة عن سائر الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي، ولا تزال الطريقة المثلى لتجنب الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي تتمثل في:

1- التطهير المستمر للأيدي والأسطح.
2- عدم خروج المصابين من المنزل وارتداء الكمامة في حالة الاحتياج للخروج. 
3- التهوية الجيدة وعدم التواجد في أماكن مزدحمة سيئة التهوية وارتداء الكمامة في حال الاحتياج للتواجد بها.

تعليمات لجميع مديري الإدارات التعليمية
تعليمات لجميع مديري الإدارات التعليمية
محافظة الجيزة الاجراءات الاحترازية أشرف سلومة العملية الامتحانية التحاليل المعملية وزارة الصحة والسكان متحور كورونا

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