الجمعة 29 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الحالة الوبائية في مصر.. أعراض متحور كورونا الجديد بعد إعلان الصحة

متحور كورونا
متحور كورونا

تصدرت أعراض متحور فيروس كورونا الجديد محركات البحث العالمية فى مصر بعد أن أعلنت وزارة الصحة ثبوت إصابة مواطنين بالمتحور JN1 من خلال التحاليل المعملية.

تفاصيل حالة المصابين بمتحور كورونا الجديد

الحالة الصحية لمصابي متحور كورونا الجديد JN1، أكدت الصحة أنها مستقرة ولا توجد حاجة طبية لدخولهما المستشفى، حيث أن أعراضهما المرضية خفيفة لإصابة الجهاز التنفسي العلوي.

أعراض كورونا الجديد

وفيما يتعلق بأعراض الإصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد، أكدت وزارة الصحة إنها لا تختلف عن المتحورات السابقة وتشمل؛ “الحمى والسعال والإعياء، واحتقان وسيلان الأنف، والاسهال والصداع، وأعراض متشابهة مع البرد والانفلونزا والحساسية، وألم في العضلات، صعوبة في التنفس، ارتفاع في درجة الحرارة، والصداع والشعور بالضيق، والتهاب الحلق”.

الوضع الوبائى فى مصر

أكدت وزارة الصحة والسكان متابعتها الدقيقة للوضع الوبائي في مصر، حيث أن التوصيات الصحية للتعامل مع فيروس كورونا لا يوجد بها أي تغيير، باعتباره أحد الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي كالأنفلونزا ومجموعة فيروسات الأنف.

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وأشارت إلى أنه لا يوجد أي توصيات طبية باتخاذ أي إجراءات احترازية مختلفة عن سائر الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي، وما تزال الطريقة المثلى لتجنب الاصابة بعدوى الجهاز التنفسي تتمثل في

تأثير متحور كورونا على الأطفال

أكد العاملون فى مجال الصحة إن متحور كورونا الجديد JN.1 يمكن أن يصيب كافة الفئات العمرية، ويزداد خطر الإصابة به لدى بعض الفئات ومنها الأطفال حيث يسبب التهابات في الجهاز التنفسي العلوي، مثل احتقان الحلق، وألمًا في المفاصل والعضلات، وعدم القدرة على النوم بشكل سليم.

تأثير المتحور الجديد على الحوامل

تؤثر متحورات كورونا ومنها المتحور الجديد، بشكل بالغ الخطورة على الحوامل، حيث إن النساء الحوامل أو اللاتي حملن مؤخرًا معرضات بشكل أكبر للإصابة بمضاعفات شديدة بسبب الإصابة بمتحورات كورونا، وقد يؤدي إلى مخاطر التنفس للأم والجنين وقد يصل الأمرإلى ولادة جنين ميت وفقدان الحمل.

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الصحة تعلن ظهور حالتين مصابتين بالمتحور الجديد لكورونا فى مصر

طرق الوقاية من أعراض كورونا الجديد

حددت وزارة الصحة والسكان عدد من الإجراءات للوقاية من أعراض المتحور الجديد وتشمل..
- استخدام الكمامات في الأماكن المزدحمة سيئة التهوية.

- والبقاء في المنزل في حال الإصابة بأعراض تنفسية.

- تجنب مخالطة المرضى واستخدام أدواتهم حتى لا تصاب بالأعراض.

- الحرص على استخدام الفيتامينات التي من شأنها أن تزيد وترفع معدلات المناعة.

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