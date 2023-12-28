الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأغذية العالمى: الدعم السريع نهبت إمدادات غذائية من أحد مستودعاتنا فى ولاية الجزيرة بالسودان

ميليشيا الدعم السريع
ميليشيا الدعم السريع

أعلن برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة "WFP"، أن ميليشيا الدعم السريع نهبت إمدادات غذائية من أحد مستودعاته في ولاية الجزيرة بالسودان؛ وذلك حسبما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وأكد برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، أن المستودع المنهوب بولاية الجزيرة يحوي مخزونا يكفي نحو 1.5 مليون شخص لمدة شهر.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، عن وقف المساعدات لنحو 800 ألف شخص بالسودان.

وحذرت تقارير ومنظمات دولية من وتيرة ارتفاع العنف في السودان، خاصة بعد دخول قوات الدعم السريع إلى مناطق واسعة من ولاية الجزيرة وخاصة مدينة مدني، وسط تقارير عن نزوح الآلاف ووقوع عمليات نهب وقتل واغتصاب.

القاهرة الإخبارية برنامج الأغذية العالمي ميليشيا الدعم السريع إمدادات غذائية ولاية الجزيرة السودان

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