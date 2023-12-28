متحدث "الأونروا": لم يعد هناك مكان يذهب إليه الفلسطينيون

قال كاظم أبوخلف، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في الضفة الغربية، إن عددا كبيرا من النازحين في قطاع غزة يعيشون بلا مأوى ولم يعد هناك مكان يذهب إليه الفلسطينيون.

وأضاف المتحدث باسم الأونروا في الضفة الغربية، اليوم الخميس، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أنّ العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة تعرقل الاستجابة الإنسانية للفلسطينيين، مؤكدًا أنه يجب وقف إطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية من أجل إدخال مزيد من المساعدات للقطاع.

وأوضح المتحدث باسم الأونروا في الضفة الغربية، أن 90% من الفلسطينيين في قطاع غزة يعانون مستوى عاليًا من انعدام الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن شبح المجاعة يلوح في الأفق بقطاع غزة جراء انعدام الأمن الغذائي.

وأكد المتحدث باسم الأونروا في الضفة الغربية، أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة متواصلة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبانٍ وطرقات.