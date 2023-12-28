"القاهرة الإخبارية": شهيد برصاص الاحتلال عند حاجز النفق العسكرى جنوب القدس

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، عن ارتقاء شهيد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عند حاجز النفق العسكري جنوب مدينة القدس المحتلة؛ وذلك حسبما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

وقبل قليل، أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية، أنها اتفقت على الدعوة للقاء وطني جامع وملزم يضم كل الأطراف لتنفيذ ما تم التوافق عليه لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وأكدت المقاومة الفلسطينية، أن سكان قطاع غزة أفشلوا مشاريع الاحتلال الإسرائيلي بالرغم من حرب الإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال لإنهاء القضية الفلسطينية وتصفية الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.