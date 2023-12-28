صفارات الإنذار تدوى فى جنوب عسقلان بغلاف غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها اليوم الخميس، بأن صفارات الإنذار تدوي في جنوب عسقلان بغلاف غزة.

وقبل قليل، أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية، عن تدمير دبابة ميركافا إسرائيلية في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

ودوت صفارات الإنذار في جورين بالجليل الغربي على الحدود اللبنانية، حيث تم رصد إطلاق 20 صاروخًا من لبنان نحو مستوطنة كريات شمونة القريبة من الحدود اللبنانية.

كما استهدف حزب الله اللبناني، موقع السماقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، بجانب استهداف تجمع لجنود الاحتلال في ثكنة هونين.