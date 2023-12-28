"القاهرة الإخبارية": رصد إطلاق 20 صاروخًا من لبنان نحو كريات شمونة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، بأنه تم رصد إطلاق 20 صاروخًا من لبنان نحو مستوطنة كريات شمونة القريبة من الحدود اللبنانية؛ وذلك نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية.

وكانت الشرطة الإسرائيلية، أعلنت عن سقوط قذائف في عدة مواقع بمنطقة كريات شمونة.

وقبل قليل، استهدف حزب الله اللبناني، موقع السماقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، بجانب استهداف تجمع لجنود الاحتلال في ثكنة هونين.

ودوت صفارات الإنذار في جورين بالجليل الغربي على الحدود اللبنانية.

وأمس الأربعاء، استهدف حزب الله اللبناني مستوطنة كريات شمونة القريبة من الحدود اللبنانية بـ30 صاروخًا.