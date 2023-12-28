الجمعة 29 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الأرصاد: غدًا استقرار تدريجى فى حالة الطقس

حالة الطقس
حالة الطقس

قال الدكتور محمود شاهين، مدير المركز الإعلامي، ومدير عام الإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأمطار اليوم كانت من متوسطة إلى كثيفة على المناطق الساحلية.

استمرار سقوط الأمطار 


وأكد الدكتور محمود شاهين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن أجواء الطقس اليوم كانت جيدة ولا توجد أي خسائر مادية أو بشرية حتى الآن بسبب الأمطار التي سقطت بنسب متفاوتة على المحافظات المصرية صباح اليوم، معبرًا: "مصر تشهد الآن استقرارا تدريجيا في الطقس".

وأضاف في حديثه، أن أكثر ظاهرة تسبب الوفاة هي الشبورة المائية الكثيفة لكثرة الحوادث، لذا على المواطنين تتبع النشرات الجوية جيدًا، مع الحرص الشديد أثناء القيادة حفاظًا على أرواحهم.

وأشار إلى أن فصل الشتاء هذا العام سيكون مقاربا لنفس الأجواء العام الماضي، لذا يجب على المواطنين عدم القلق مع الحرص على متابعة الأرصاد الجوية يوميًا".

استقرار الحالة الجوية

وتابع: "شهر يناير سيكون شديد البرودة مقارنة بحالة الطقس الآن، لذا يجب على المواطنين تتبع النشرات الجوية باستمرار، وسيكون هناك استمرار في هطول الأمطار على المناطق الساحلية حتى بداية الأسبوع المقبل".

الأرصاد الجوية محمود شاهين سقوط الأمطار عدم استقرار الطقس الحياة اليوم

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