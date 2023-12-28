سنة سعيدة.. إليك 8 طرق فريدة للترحيب بالعام الجديد 2024

أيام قليلة تفصلنا عن احتفال رأس السنة وقدوم عام جديد وانقضاء عام آخر، فمع نهاية عام قديم وبداية عام جديد، يتطلع جميع الناس إلى محاولة تحقيق أحلامهم وآمالهم التي يرغبون في تحقيقها، مما يبعث التفاؤل في نفوسهم ويشعرهم بمحاولة الانتصار على أي أحداث سيئة مروا بها خلال العام المنقضي.

ويحب دائما الناس الاحتفال بليلة رأس السنة مع بعضهم البعض في ذلك الوقت حتى تظل ذكرى جميلة فيما بينهم، ويقيموا الاحتفالات المبهجة أو يقوموا بحضور الحفلات المختلفة، في الأماكن التي تقدم سهرات وحفلات.

وحسب موقع Hindustan times، فإن الاستعداد للترحيب بالعام الجديد يعني توقع إمكانيات وفرص لا حصر لها مع تبني طرق فريدة ومدروسة لبدء العام الجديد 2024، بطريقة لا تخلق ذكريات دائمة فحسب، بل تضفي أيضًا نغمة إيجابية للأشهر المقبلة بدلاً من القيام بالاحتفالات التقليدية.

بعض النصائح التي يمكن أن تضيف لمسة من الإثارة والبهجة خلال الاحتفالات بليلة رأس السنة الجديدة لعام 2024:

سفاري ليلية لرؤية النجوم

النزهة الليلية المرصعة بالنجوم هي طريقة فريدة وحميمة للترحيب بالعام الجديد، لذا احزم بعض الوجبات الخفيفة اللذيذة والمشروبات الدافئة وافرد بطانية مريحة تحت سماء الليل الشاسعة، وشاركها وأحط بها أحبائك الذين تحتضنهم أثناء صفاء الليل أثناء مشاركة قصص وأحلام بعضهم البعض للعام القادم بينما تتلألأ النجوم في السماء.

2. خلوة تأملية

تمثل هويتنا حجر الزاوية الكبير الذي يؤثر على صحتنا العقلية ورفاهيتنا، و تمنحنا الهوية الكثير من المعنى الشخصي والتحقق من الصحة النفسية، بصرف النظر عن التحقق الخارجي، إنه مرتبط بعمق ما نشعر به تجاه أنفسنا، لذلك يجب أن نقوم جميعًا بالتركيز على اليقظة والتأمل الذاتي وندخل العام الجديد بعد تصفية كل المشاكل التي تتعلق بنا مع أنفسنا.

ويمكن تدوين اليوميات، على الملاحظات في دفتر الملاحظات، او الملاحظات الصوتية، مما سيمنحنا نظرة ثاقبة لأفكارنا ومشاعرنا، ة في كل مرة نشعر فيها بالإثارة، يجب أن نحاول أن نكتب ملاحظة، سيكشف هذا أيضًا عن نمط لما جديد في حياتنا ويجعلنا نشكتشف انفسنا من جديد، ويساعدنا في تحقيق الأهداف.

3. جلسة يوجا منتصف الليل:

جلسات اليوجا الصباحية شائعة للغاية، لذا قم بفرد سجادات اليوجا الخاصة بك في منطقة الحديقة ليلاً وادخل في التأمل العميق مع Sukhasana أو وضعية اليوجا السهلة وابدأ العام الجديد بالتركيز على الخير لمدة ١٠ دقائق فقط، حيث أن ممارسة اليوغا المهدئة يمكن أن تحدد نغمة بداية مدروسة ومتوازنة لهذا العام، بالنسبة للمبتدئين تعد اليوغا في الليل علاجًا رائعًا للتخلص من التوتر أو القلق أو التوتر في العقل أو الجسم وتساعد على استعادة التوازن لإعدادهم لقضاء ليلة سعيدة قبل النوم في الليلة الأخيرة من عام 2023.

4. عرض الألعاب النارية الذي تصنعه بنفسك:

يمكن التحقق من اللوائح المحلية وإرشادات السلامة، وجمع الأصدقاء والعائلة والقيام بإضاءة السماء احتفالًا ولكن يجب الانتباه إلى جميع من حولنا في المنطقة وان نفعل ذلك بطريقة لا تضر أحداً.

5. تقليد كبسولة الزمن:

شجع الناس على المساهمة برسائل أو تذكارات صغيرة للعام القادم ثم دفن الكبسولة الزمنية في مكان مخصص، ليتم فتحها في ليلة رأس السنة الجديدة في المستقبل، مما يخلق تقليدًا جميلاً وعاطفيًا للاحتفال بمرور العام الجديد.

6. القيام بالطهي:

لا يمكن أن تخطئ أبدًا في استضافة حفلة ليلة رأس السنة الجديدة، ولكن أضف إليها لمسة فريدة من نوعها من خلال إشراك الجميع في إعداد طبق فريد حول موضوع مختار مثل المأكولات العالمية أو المكونات الغريبة والبدء في مغامرة طهي معًا لا يرضي براعم التذوق فحسب، بل يشجع أيضًا العمل الجماعي والإبداع في المطبخ.

7. ليلة مشاهدة الأفلام في الهواء الطلق:

يجب تلك الليلة مشاهدة الأفلام في الهواء الطلق حيث يمكن تحويل الفناء الخلفي للمنزل إلى سينما مريحة أو البلكونة من خلال إعداد جهاز عرض وتعليق أضواء خرافية والاستمتاع باحتفال هادئ مع مجموعة مختارة من أفلامك المفضلة مع الأصدقاء والعائلة لجرعة من حنين الطفولة ولكن بطريقة ساحرة.

8. حفلة العد التنازلي الافتراضية:

هل لديك أبناء عمومتك أو أصدقائك أو أفراد عائلتك المفضلين المنتشرين حول العالم في ليلة رأس السنة الجديدة؟ في عصر الاتصال العالمي، دع حفلة العد التنازلي الافتراضية تأتي للاحتفال مع أصدقائك المفضلين، لذا قم بتنظيم تجمع افتراضي من خلال مكالمات الفيديو، ولعب الألعاب، ومشاركة القرارات والعد التنازلي للعام الجديد 2024 معًا.