الجمعة 29 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سعر الذهب عيار 21 في مصر للبيع والشراء بالمصنعية خلال تعاملات اليوم الخميس

الذهب
الذهب

ننشر لكم سعر الذهب عيار 21 في مصر للبيع والشراء بالمصنعية، حيث يتساءل الكثير من الشباب المقبلين على الزواج وأيضًا الكثير من المواطنين، وسجل سعر الذهب تراجع في الأسواق ومحلات الصاغة في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس 28 ديسمبر 2023، مقارنة بحالة الاستقرار التي سجلها أمس.

سعر الذهب عيار 21 في مصر للبيع والشراء بالمصنعية

جرام الذهب عيار 24 الآن 
 

تراجع سعر الذهب عيار 24 الآن، عند 3634.25 جنيه للبيع، و3577.25 جنيه للشراء.

سعر الجرام عيار 22 اليوم
 

وفي هذا الجانب سجل سعر الذهب عيار 22، نحو 3331.5 جنيه للبيع، و3279 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21 النهارده 
 

كما انخفض سعر الذهب عيار 21،  عند 3180 جنيه للبيع، و3130 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 18 الآن
 

وفي هذا الصدد، سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم، نحو 2725.75 جنيه للبيع، و2682.75 جنيها للشراء.

كل ساعة بحال.. تعرف على سعر الذهب اليوم في آخر تحديث (فيديو)

سعر الذهب عيار 21 في مصر للبيع والشراء بالمصنعية

سعر الذهب عيار 14 الآن 
 

وفي هذا الإطار، شهد سعر الذهب عيار 14 الآن، نحو 2120 جنيه للبيع، و2086.75 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 12
 

كما انخفض سعر الذهب عيار 12 الآن، عند 1817.25 جنيه للبيع، و1788.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب الآن
 

وفي هذا الإطار، سجل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر عند 25440 جنيها للبيع و25040 جنيها للشراء.

سعر الذهب في مصر لحظة بلحظة

عيار 24: 3634.25 جنيه للبيع، و3577.25 جنيه للشراء.
عيار 22: 3331.5 جنيه للبيع، و3279 جنيه للشراء.
عيار 21: 3180 جنيه للبيع، و3130 جنيه للشراء.
عيار 18: 2725.75 جنيه للبيع، و 2682.75 جنيه للشراء.
عيار 14: 2120 جنيه للبيع، و2086.75 جنيه للشراء.
عيار 12: 1817.25 جنيه للبيع، و1788.5 جنيه للشراء.

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