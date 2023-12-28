شوبير بديلًا للشناوى.. وكهربا يقود هجوم الأهلى أمام مودرن فيوتشر

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه الذي سيواجه مودرن فيوتشر في المباراة النهائية لبطولة كأس السوبر المصري المقامة في الإمارات العربية المتحدة.

ويغيب محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، عن تشكيل الفريق في مباراة اليوم ويحرس المرمى بدلًا منه مصطفى شوبير.

جاء تشكيل الأهلي على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، علي معلول.

وسط الملعب: إمام عاشور، مروان عطية، أحمد نبيل كوكا.

الهجوم: حسين الشحات، محمود كهربا، بيرسي تاو.

تشكيل مودرن فيوتشر لمباراة الأهلي بنهائي السوبر

حراسة المرمى: محمود جنش.

دفاع: جوناثان نجويم، محمد ربيعة، علي الفيل، باسم علي.

وسط: غنام محمد، بيلو، محمد صادق، عبد الكبير الوادي، احمد عاطف.

هجوم: مروان محسن.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود حمدي، محمود رزق، محمد عبد السلام، محمد محمود، علي زعزع، اموراني حساني، عمر السعيد، كجالي درامي، هشام عادل.

وتأهل الأهلي لنهائي السوبر المصري بعد الفوز على فريق سيراميكا كليوباترا في مباراة نصف النهائي بهدف دون رد، فيما صعد فريق مودرن فيوتشر لهذا الدور بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح.