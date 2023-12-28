بيراميدز يحصد المركز الثالث بكأس السوبر المصرى

نجح فريق بيراميدز، في خطف المركز الثالث بكأس السوبر المصري بالإمارات للأندية الأبطال، على حساب سيراميكا كليوباترا، عن طريق ضربات الجزاء 5/4، عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1/1 في المباراة التي أقيمت عصر اليوم الخميس، على ملعب محمد بن زايد.

وشهدت الدقيقة 18 من الشوط الأول، تألق أحمد ميهوب حارس بيراميدز، الذي منع هدفا مؤكدا لسيراميكا كليوباترا من انفراد لصامويل أمادي.

وفي الشوط الثاني، تسابق لاعبي سيراميكا كليوباترا، في إهدار الفرص تباعا الواحد تلو الأخرى.

وفي الدقيقة الـ70، افتتح الجزائري أحمد القندوسي، التسجيل لسيراميكا كليوباترا، بعد تسديدة قوية تسديدة سكنت يمين مرمى بيراميدز.

بينما أدراك التعادل لبيراميدز، مصطفى فتحي، وذلك في الدقيقة الـ78 من عمر المباراة، عقب تمرينة رائعة من قائد الفريق عبدالله السعيد.

وشهدت احداث المباراة، إهدار أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا كليوباترا، فرصة حسم نتيجة المباراة لصالح فريقه، بعد انفراده تمام بمرمى بيراميدز الخالي تماما من حارسه أحمد ميهوب، حيث وضع كرة اصطدمت في القائم الأيمن للمرمى.

ولجا الفريقان إلى ضربات جزاء لحسم الفريق الحاصل على المركز الثالث بكأس السوبر للأندية الأبطال.

سجل أهداف بيراميدز من ضربات الجزاء كل من (عبدالله السعيد ورمضان صبحي وكريم حافظ، ووليد الكرتي وفخري لآكاي).

بينما سجل ضربات جزاء سيراميكا كل من (أحمد ياسر ريان وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شكري، محمود نبيل، بينما أهدار ضربة الحسم محمد توني).