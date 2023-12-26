الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مركبة فضائية يابانية تدخل مدار القمر للهبوط على سطحه فى 20 يناير

مركبة فضائية يابانية
مركبة فضائية يابانية

أعلنت وكالة الفضاء اليابانية أن مستكشف القمر الياباني دخل بنجاح مدار القمر، أمس الاثنين، ومن المتوقع أن تهبط المركبة الفضائية على سطحه في 20 يناير إذا سارت المهمة كما هو مخطط لها.

جاء ذلك باستخدام مركبة الهبوط الذكية لاستكشاف القمر (SLIM) والتي تم إطلاقها على صاروخ H2A في سبتمبر، تخطط اليابان لتصبح الدولة الخامسة التي تهبط مستكشفًا على سطح القمر بعد الاتحاد السوفيتي السابق والولايات المتحدة والصين والهند وسط احتدام المنافسة العالمية في الفضاء - وفق ما نقلته وكالة أنباء طوكيو اليابانية.

ووفقًا لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية، فمن المأمول أن يحقق الهبوط الدقيق الناجح بواسطة SLIM انتقالًا من عصر "الهبوط حيثما نستطيع" نحو عصر "الهبوط حيث نريد" لمهمات القمر المستقبلية، والتي قد تشمل البحث عن المياه، مما يتطلب هبوطًا دقيقًا على الأسطح غير المستوية مثل المنحدرات.

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