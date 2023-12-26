محلل سياسى يكشف جهود الدولة المصرية فى حل الأزمة السودانية

وقال طاهر المعتصم، كاتب ومحلل سياسي، إن الموقف المصري سعى سعيًا حثيثًا لمعالجة الحرب في السودان منذ بدايتها، مشيرًا إلى أن مئات السودانيين فروا لمصر منذ اندلاع الحرب واستقبلوا هناك دون أن تطلق عليهم صفة لاجئ.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الموقف المصري تقدم بمبادرة دول الجوار والتي ضمت عددًا من رؤساء دول الجوار وهذا كان جزء من المساعي، كما قام الاتحاد الإفريقي بإجراء عدد من اللقاءات وكذلك المبادرة الأمريكية السعودية.

وأشار إلى أن الجيش السوداني أول دولة زارها بعد خروجه من السودان هي مصر، مؤكدًا أن مصر سعت لإيقاف الجرب ووقف سفك الدماء منذ بداية الأزمة.

الحرب دخلت شهرها التاسع والحسم العسكري غير وارد

وتابع، أن هذه الحرب دخلت شهرها التاسع والحسم العسكري غير وارد لأن الخرطوم استعصت على الدعم السريع ولو استطاعت لسيطرت عليها قبل أن تتجه لولاية الجزيرة، كما أن الجيش لم يستطع أن يحمي ولاية الجزية من الاجتياح الذي حدث لها.