الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الصحة" تكشف عن تفاصيل حركة النيابات وزرع القرنية والشهادات المهنية (فيديو)

زرع القرنية
زرع القرنية

أعلن الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، عن موعد إعلان حركة النيابات الطبية، والتي تم تأجيلها إلى شهر ديسمبر الجاري، مؤكدا أنه لا توجد مشاكل أو تأخيرات في هذا الشأن.

 

وأشار عبدالغفار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامجها "في المساء مع قصواء"، الذي يبث على شاشة "CBC"، إلى أن وزارة الصحة تتحمل كامل تكلفة شهادات الزمالة، التي تفضلها معظم الأطباء عن شهادات الماجستير، لأنها تعتبر الشهادات التخصصية المعتمدة عالميا.

 

وتحدث "عبدالغفار" عن مشروع زرع القرنية، الذي يندرج ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على قوائم الانتظار في العمليات الجراحية، موضحا أن الوزارة تجري نحو 5 آلاف عملية زرع قرنية سنويا، معظمها باستخدام قرانيات مستوردة.

 

وأضاف أنه يجري التنسيق مع وزارة العدل لإصدار التشريعات اللازمة لإعادة تفعيل بنوك القرانيات المحلية، التي كانت تعمل في الماضي.

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