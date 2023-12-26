متحدث "الصحة": نواجه تحديات ثقافية واجتماعية لتطبيق قانون زرع الأعضاء (فيديو)

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن الوزارة تسعى لتطبيق القانون الذي يسمح بزرع الأعضاء من الوفيات إلى الأحياء، ولكنها تواجه بعض التحديات الثقافية والإجرائية في هذا المجال.

وقال "عبدالغفار"، في حوار هاتفي مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة "CBC"، إن الوزارة تعمل على تسهيل عملية التوصية للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة، سواء عن طريق الشهر العقاري أو عن طريق نموذج خاص بالوزارة، ولكنها لم تستقبل بعد أي حالة من هذا النوع.

وأوضح أن قوائم الانتظار لزرع الأعضاء لا تعكس عجز الوزارة في القيام بالعمليات اللازمة، بل ترتبط بتوافر المتبرعين المناسبين والمتوافقين طبيا مع المستفيدين من الزرع.