بمشاركة "مجدي يعقوب".. "الصحة" تكشف عن إنجازات زراعة الأعضاء في مصر (فيديو)

أعلن الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، عن نتائج اجتماع اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، الذي ترأسه وزير الصحة والسكان، وشارك فيه الدكتور مجدي يعقوب، أشهر جراح قلب في العالم، وعدد من الأساتذة المتخصصين في مجال الزراعة.

وقال "عبدالغفار"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامجها "في المساء مع قصواء"، الذي يبث على شاشة "CBC"، إن اللجنة استعرضت تقريرا عن عدد العمليات التي أجريت في مصر خلال العام الحالي، والتي بلغت 1768 عملية، منها 1280 زراعة كلى، و488 زراعة كبد.

وأوضح أن هناك 37 مركزًا معتمدا ومؤهلا لإجراء عمليات الزراعة في مصر، تابعة لوزارة الصحة والجامعات والقطاع الخاص والقوات المسلحة والداخلية، مشيرا إلى أن اللجنة ناقشت سبل تطوير العمل وتحسين الخدمات، من خلال ربط المراكز بشبكة إلكترونية، وتوحيد آلية التقدم للحصول على الموافقات، وتحديث ملفات المرضى، وأن وزير الصحة أصدر تعليماته بسرعة إنجاز هذه الخطوات، وتعزيز التعاون بين اللجنة العليا والمستشفيات.