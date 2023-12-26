الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"ساعة شيطان يا بيه".. اعترافات قاتل زميله بالخرطوش في الأقصر

الخرطوش
الخرطوش

“ساعة شيطان يا بيه، خلاف حصل بينا على تمن موتوسيكل، فجأة طلعت فرد الخرطوش وضربت بيه زميلي طلقة خلصت عليه”، هكذا بدأ المتهم اعترافاته أمام جهات التحقيق في الأقصر والتي قررت حبسه 4 أيام وصرحت بدفن جثة المجني عليه، عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

وكشف المتهم أمام جهات التحقيق أن خلافا نشب بينه وبين أحد التجار على سعر دراجة نارية (موتوسيكل) وتحول الخلاف إلى نقاش حاد، وفجأة حدثت مشاجرة بينهما: “الشيطان خلاني أطلع فرد خرطوش وأضرب زميلي بالنار”، ما أدى إلى سقوطه على الأرض ووفاته في الحال.

تبلغ لمركز شرطة الأقصر بمديرية أمن الأقصر من أحد المستشفيات باستقبال (عامل) مُصاب برش خرطوش توفـى على إثره فور وصوله المستشفى، ليتم إلقاء القبض على المتهم الذي أحيل إلى النيابة العامة التي باشرت سير التحقيقات.

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