الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس شعبة الذهب: عمليات البيع والشراء تسير في نمطها الطبيعي رغم جنون الأسعار

الذهب
الذهب

قال المهندس هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام بالغرفة التجارية، إن عمليات البيع والشراء تسير في نمطها الطبيعي رغم عدم الاستقرار أو اضطراب نتيجة الارتفاعات المتزايدة والتي أثرت على الأداء ولكن في المجمل عملية البيع والشراء تسير بصورة طبيعية.

ارتفاع أسعار الذهب 

وأكد المهندس هاني ميلاد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامي محمد مصطفى شردي، على فضائية “الحياة”، أن هناك عدة عوامل مؤثرة بقوة في عمليات التسعير للذهب وتحديد السعر بصفة عامة يتأثر بسعر الدهب عالميا الذي تخطى حاجز 2060 دولار ومرشح جدا للصعود الفترة القادمة بالإضافة إلى التحور الذي حصل في عمليات شرائية للذهب.

زيادة الطلب المحلي على الذهب 

وأضاف في حديثه، أن عامل العرض والطلب مهم لتحديد السعر، ومن الممكن أن يحدث استقرار للسعر العالمي لكن نتيجة الطلب المتزايد للذهب المحلي، معبرًا:" أسعار الذهب في مصر خلال هذا الاسبوع شهدت ازدياد نسبي ليس مبالغ فيها مقارنة بالسعر العالمي نتيجة الاقبال عليها ولا تصل الزيادة لنسبة 5% عن السعر العالمي".
 

 

 

 

هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب اكسترا نيوز حديث الاخبار ارتفاع اسعار الذهب الحياة اليوم

الأكثر قراءة

نتيجة تكليف الصيادلة 2023

شعبة الذهب تكشف حقيقة توقف حركة البيع وتوضح أسباب تذبذب الأسعار

المسافة «تحت الدبابة».. المقاومة تبث فيديو مذهلًا لتفجير مدرعة إسرائيلية

حلل يا دويري: القسّام يهدي "لواء الاستديو" مقطعًا فاخرًا (فيديو)

ملامح لائحة قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد: خصم 25% مع السداد.. وإتاحة التقسيط

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2024 وشروط القبول بالأكاديمية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

وعد الرئيس!

وائل لطفي

معنا وعلينا

عبدالوهاب داود

فى عابدين.. لا تسأل عن صنايعية ولا سباكين

ماجد حبته

خمسة اجتماعات للرئيس

علي سعدة

يد واحدة مع الرئيس

مؤمن المحمدي

المتحف الجيولوجى المصرى

إسراء شوقي

بذكرى الاستقلال.. نخبة ليبيا تحلم بالنفوذ والشعب يريد الاستقرار

حسين دعسة

حرب غزة.. فضيحة جيش الحرب الإسرائيلى.. ومبادرات لا أفق لها

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

المرحلة الثالثة.. كيف تتحرك إسرائيل فى حرب غزة خلال الأيام المقبلة؟

استمرار العدوان مقابل المساعدات.. هآرتس: صفقة بين بايدن ونتنياهو لمواصلة الحرب على غزة

طرد قادة حماس مقابل إنهاء الحرب على غزة.. ما هو المُقترح الإسرائيلى؟