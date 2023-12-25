رئيس شعبة الذهب: عمليات البيع والشراء تسير في نمطها الطبيعي رغم جنون الأسعار

قال المهندس هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام بالغرفة التجارية، إن عمليات البيع والشراء تسير في نمطها الطبيعي رغم عدم الاستقرار أو اضطراب نتيجة الارتفاعات المتزايدة والتي أثرت على الأداء ولكن في المجمل عملية البيع والشراء تسير بصورة طبيعية.

ارتفاع أسعار الذهب

وأكد المهندس هاني ميلاد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامي محمد مصطفى شردي، على فضائية “الحياة”، أن هناك عدة عوامل مؤثرة بقوة في عمليات التسعير للذهب وتحديد السعر بصفة عامة يتأثر بسعر الدهب عالميا الذي تخطى حاجز 2060 دولار ومرشح جدا للصعود الفترة القادمة بالإضافة إلى التحور الذي حصل في عمليات شرائية للذهب.

زيادة الطلب المحلي على الذهب

وأضاف في حديثه، أن عامل العرض والطلب مهم لتحديد السعر، ومن الممكن أن يحدث استقرار للسعر العالمي لكن نتيجة الطلب المتزايد للذهب المحلي، معبرًا:" أسعار الذهب في مصر خلال هذا الاسبوع شهدت ازدياد نسبي ليس مبالغ فيها مقارنة بالسعر العالمي نتيجة الاقبال عليها ولا تصل الزيادة لنسبة 5% عن السعر العالمي".

