الإثنين 25 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بالانفوجراف.. "الدستور" ترصد شروط التقدم لمسابقة الأم المثالية

وزارة التضامن
وزارة التضامن

تواصل وزارة التضامن الاجتماعى، استقبال طلبات الاشتراك فى مسابقة الأم المثالية لعام 2023، وذلك حتى الخميس الموافق 18 يناير 2024 بمديريات التضامن الاجتماعي على مستوى محافظات الجمهورية.

الشروط 
 

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الشروط الخاصة باختيار المُكَّرمين جاءت وفقا لإجراءات وضعتها الوزارة، حيث اتسعت لعدد من المعايير التي تنطوي على معان سامية.

ويرصد "الدستور" بالانفوجراف شروط التقدم لمسابقة الأم المثالية وأهمها:-

العطاء

إعلاء القيم الإنسانية

الحفاظ على تماسك الأسرة.

إعلاء قيمة الأسرة الكافلة.

(الفئات المُكَّرمة)

أم كافلة

أم من ذوي الإعاقة.

أم لابن من «قادرون باختلاف» حصل أحد أبنائها على بطولة دولية أو شهادة علمية "ماجستير- دكتوراه".

أم من مبادرة "حياة كريمة".

أم لشهيد من القوات المسلحة.

أم لشهيد من الشرطة.

الخميس.. التضامن تعلن قرعة حج الجمعيات الأهلية لموسم 2024

(الشروط)

 

ألا يقل سن الأم عن 50 عامًا.

أن يكون لها قصة عطاء.

الإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل.

ألا يزيد الأبناء على ثلاثة، ويُستثني من ذلك المحافظات الحدودية بحد أقصي 5 أبناء.

أن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالي.

 أن يكون جميع الأبناء فى الفرق النهائية بالكليات.

أن يكون أحد الأبناء حاصلين على مؤهل فني متوسط ويُستثني الابن ذو الإعاقة ذهنيا وغير قابل للتعلم.

(الأم الكافلة)

الأم للأسرة الكافلة من الأطفال «كريمي النسب» في منزلها مع أطفالها البيولوجيين أو بدونهم.

الأم التي لم يسبق لها الزواج «الأنسة».

زوجة الأب التي قامت برعاية أبناء الزوج، أو الخالة، أو العمة، أو الجدة.

يستلزم أن يكون الابن المكفول قد حصل على مؤهل جامعي.

المساواة بين جميع الأبناء داخل الأسرة بالتعليم والصحة والمعاملة.

إعطاء الابناء فرصة من الاهتمام والحب والحنان.

وكانت قد أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، فتح باب التقدم للاشتراك فى مسابقة الأم المثالية لعام 2024 بداية من اليوم الثلاثاء الموافق 19 ديسمبر، ولمدة شهر.

received_1079024063516820
received_1079024063516820
التضامن الاجتماعي الأم المثالية التضامن الوزارة الم ك رمين المعايير

مواد متعلقة

"كامل الأهلية".. الدستور ترصد أهم شروط حج الجمعيات الأهلية

الخميس.. التضامن تعلن قرعة حج الجمعيات الأهلية لموسم 2024

خلال 2024.. التضامن تدعم 5.2 مليون أسرة والتأمينات ترفع المعاشات 15%

"التضامن الاجتماعي" تعلن عن بعض الوظائف الشاغرة

التأمينات تستعد لصرف المعاشات فى الأول من يناير المقبل

وزيرة التضامن: متطوعو الهلال الاحمر أسهموا فى تخفيف الأحداث الجارية لغزة والسودان

القباج: تقديم الخدمات العلاجية لـ177 ألف مريض إدمان

اجتماعات وقرارات.. «التضامن» تناقش العديد من الأحداث خلال الأسبوع

الأكثر قراءة

نتيجة تكليف الصيادلة 2023

شعبة الذهب تكشف حقيقة توقف حركة البيع وتوضح أسباب تذبذب الأسعار

المسافة «تحت الدبابة».. المقاومة تبث فيديو مذهلًا لتفجير مدرعة إسرائيلية

حلل يا دويري: القسّام يهدي "لواء الاستديو" مقطعًا فاخرًا (فيديو)

ملامح لائحة قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد: خصم 25% مع السداد.. وإتاحة التقسيط

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2024 وشروط القبول بالأكاديمية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

وعد الرئيس!

وائل لطفي

معنا وعلينا

عبدالوهاب داود

فى عابدين.. لا تسأل عن صنايعية ولا سباكين

ماجد حبته

خمسة اجتماعات للرئيس

علي سعدة

يد واحدة مع الرئيس

مؤمن المحمدي

المتحف الجيولوجى المصرى

إسراء شوقي

بذكرى الاستقلال.. نخبة ليبيا تحلم بالنفوذ والشعب يريد الاستقرار

حسين دعسة

حرب غزة.. فضيحة جيش الحرب الإسرائيلى.. ومبادرات لا أفق لها

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

المرحلة الثالثة.. كيف تتحرك إسرائيل فى حرب غزة خلال الأيام المقبلة؟

استمرار العدوان مقابل المساعدات.. هآرتس: صفقة بين بايدن ونتنياهو لمواصلة الحرب على غزة

طرد قادة حماس مقابل إنهاء الحرب على غزة.. ما هو المُقترح الإسرائيلى؟