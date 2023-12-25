بالانفوجراف.. "الدستور" ترصد شروط التقدم لمسابقة الأم المثالية

تواصل وزارة التضامن الاجتماعى، استقبال طلبات الاشتراك فى مسابقة الأم المثالية لعام 2023، وذلك حتى الخميس الموافق 18 يناير 2024 بمديريات التضامن الاجتماعي على مستوى محافظات الجمهورية.

الشروط



وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الشروط الخاصة باختيار المُكَّرمين جاءت وفقا لإجراءات وضعتها الوزارة، حيث اتسعت لعدد من المعايير التي تنطوي على معان سامية.

ويرصد "الدستور" بالانفوجراف شروط التقدم لمسابقة الأم المثالية وأهمها:-

العطاء

إعلاء القيم الإنسانية

الحفاظ على تماسك الأسرة.

إعلاء قيمة الأسرة الكافلة.

(الفئات المُكَّرمة)

أم كافلة

أم من ذوي الإعاقة.

أم لابن من «قادرون باختلاف» حصل أحد أبنائها على بطولة دولية أو شهادة علمية "ماجستير- دكتوراه".

أم من مبادرة "حياة كريمة".

أم لشهيد من القوات المسلحة.

أم لشهيد من الشرطة.

(الشروط)

ألا يقل سن الأم عن 50 عامًا.

أن يكون لها قصة عطاء.

الإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل.

ألا يزيد الأبناء على ثلاثة، ويُستثني من ذلك المحافظات الحدودية بحد أقصي 5 أبناء.

أن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالي.

أن يكون جميع الأبناء فى الفرق النهائية بالكليات.

أن يكون أحد الأبناء حاصلين على مؤهل فني متوسط ويُستثني الابن ذو الإعاقة ذهنيا وغير قابل للتعلم.

(الأم الكافلة)

الأم للأسرة الكافلة من الأطفال «كريمي النسب» في منزلها مع أطفالها البيولوجيين أو بدونهم.

الأم التي لم يسبق لها الزواج «الأنسة».

زوجة الأب التي قامت برعاية أبناء الزوج، أو الخالة، أو العمة، أو الجدة.

يستلزم أن يكون الابن المكفول قد حصل على مؤهل جامعي.

المساواة بين جميع الأبناء داخل الأسرة بالتعليم والصحة والمعاملة.

إعطاء الابناء فرصة من الاهتمام والحب والحنان.

وكانت قد أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، فتح باب التقدم للاشتراك فى مسابقة الأم المثالية لعام 2024 بداية من اليوم الثلاثاء الموافق 19 ديسمبر، ولمدة شهر.