الإثنين 25 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الخميس.. التضامن تعلن قرعة حج الجمعيات الأهلية لموسم 2024

نيفين القباج
نيفين القباج

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن إجراء قرعة اختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1445هـ - 2024م يوم الخميس المقبل، الموافق 28 ديسمبر 2023م، وذلك من خلال القرعة الإلكترونية التى سيتم إجراؤها عبر بوابة الحج الموحدة التى تشرف عليها وزارة الداخلية، لاختيار عدد 7،500 حاج من حجاج الجمعيات الأهلية من بين عدد 23،400 متقدم.

وقد سبق وأن تم فتح باب التقدم لحج الجمعيات الأهلية خلال الفترة من 14 نوفمبر وحتى 30 نوفمبر الماضي لأعضاء الجمعيات الأهلية وفق الشروط المعلنة، وذلك من خلال ثلاثة برامج حج تم طرحها بين المتقدمين في مختلف المحافظات، المتمثلة في مستوى أول خمسة نجوم بساحة الحرمين وبحد أقصى 200 متر من الحرمين، ومستوى اقتصادي أول بحد أقصى 800 متر من الحرم المكي و300 متر من الحرم النبوي، ومستوى اقتصادي ثانٍ بحد أقصى 1500 متر من الحرم المكي و300 متر من الحرم النبوي، وجميع الفنادق بالمنطقة المركزية للحرمين الشريفين.

نيفين القباج: 30 ألف طن مساعدات دخلت غزة منها 17 ألفًا مصرية

وقد صرّح أيمن عبدالموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية للحج، بأنه سيتم عقد اجتماع لمجلس أمناء المؤسسة، برئاسة السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك يوم الخميس الموافق 28 ديسمبر 2023، بهدف اعتماد أسعار برامج الحج الثلاثة وإعلانها خلال قرعة الحج، وذلك بعد انتهاء المؤسسة من إبرام جميع تعاقداتها لموسم الحج.

وأضاف أن المؤسسة حرصت على اختيار أفضل الفنادق، وفقا للمواصفات المعتمدة من مجلس الأمناء، وسيتم إعلان نتائج القرعة فور إجرائها، وذلك عبر موقع البوابة الموحدة للحج

https://hij.moi.gov.eg

ولا يسمح للمواطن بالتسجيل في أكثر من جمعية أو جهة أخرى، سواء سياحية أو قرعة وزارة الداخلية، حيث يسجل ببوابة الحج الموحدة المصرية الطلب الأول المسجل على البوابة، ولا يسمح بتسجيله مرة أخرى، كما يجب أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ التسجيل.

نيفين القباج وزيرة التضامن الجمعيات الأهلية بوابه الحج الجمعيات

مواد متعلقة

خلال 2024.. التضامن تدعم 5.2 مليون أسرة والتأمينات ترفع المعاشات 15%

"التضامن الاجتماعي" تعلن عن بعض الوظائف الشاغرة

التأمينات تستعد لصرف المعاشات فى الأول من يناير المقبل

وزيرة التضامن: متطوعو الهلال الاحمر أسهموا فى تخفيف الأحداث الجارية لغزة والسودان

القباج: تقديم الخدمات العلاجية لـ177 ألف مريض إدمان

اجتماعات وقرارات.. «التضامن» تناقش العديد من الأحداث خلال الأسبوع

"القباج": دعم 10 جامعات بصناديق فصل القمامة من المنبع بقيمة 10 ملايين جنيه لتعزيز الوعى البيئى

وزيرة التضامن: ندعم 1.2 مليون شخص من ذوى الإعاقة بـ8.2 مليار جنيه سنويًا

الأكثر قراءة

عاجل.. فصائل عراقية تعلن قصف قاعدة أمريكية بالقرية الخضراء فى سوريا

عاجل.. دوى انفجار ضخم فى حيفا دون تفعيل صفارات الإنذار

رقم جديد ينتظر محمد صلاح أمام بيرنلى فى الدورى الإنجليزى

القبض على سما المصري لتنفيذ حكم بالحبس سنة

إحالة أوراق المتهم في واقعة "طفلة الإسكندرية" إلى المفتي

ضبط شخصين بحوزتهما 2 كيلو "فودو" في دار السلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

بذكرى الاستقلال.. نخبة ليبيا تحلم بالنفوذ والشعب يريد الاستقرار

حسين دعسة

حرب غزة.. فضيحة جيش الحرب الإسرائيلى.. ومبادرات لا أفق لها

محمود خليل

دعونى أرجع يا ناس

ماجد حبته

لفتة إيرانية مُقدَّرة

وائل لطفي

سلاح يكفي خمس حروب

لواء. محسن الفحام

مسئوليات لا يتحملها إلا الرجال

محاسن السنوسي

خلصت الحرب؟.. بدنا نلعب يا "سانتا كلوز"

القس. رفعت فكرى

كن متحضرًا.. واجعل لحياتك معنى

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

طرد قادة حماس مقابل إنهاء الحرب على غزة.. ما هو المُقترح الإسرائيلى؟

خوفًا من الهجوم.. حزب الله يسحب قوة الرضوان من الحدود الإسرائيلية

نتنياهو: نكثف من عملياتنا داخل غزة حتى القضاء على حماس