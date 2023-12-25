إصابة 7 مواطنين إثر انقلاب ميكروباص بصحراوي الأقصر

أصيب 7 مواطنين بكدمات وكسور متفرقة إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي غرب الأقصر وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الغربى.

على الفور، انتقلت الاجهزة الأمنية مدعومة بعدد من سيارات الإسعاف وبالفحص تبين إصابة 7 مواطنين بكدمات وكسور متفرقة وتم على الفور نقل المصابين لمستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية الأولية، لتلقى الفحوصات الطبية والعلاج اللازم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.