الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع وإصابة 14 راكبًا فى حادث سير على طريق نقادة

اسعاف
اسعاف

لقى شخص مصرعه وأصيب 13 آخرون جراء انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي على طريق نقادة بقنا.

على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف لمكان الحادث وقامت بالتحفظ على الجثة في ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

وقام رجال المرور بإجراء المعاينات اللازمة، وإزالة آثار الحادث، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وتلقى اللواء مدير أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات بمصرع شخص وإصابة 13 آخرين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي، بالقرب من قرية صوص التابعة لمركز نقادة جنوب محافظة قنا.

انقلاب سيارة ميكروباص ادث انقلاب سيارة ميكروباص الطريق الصحراوي الغربي طريق نقادة محافظة قنا سيارات الإسعاف

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