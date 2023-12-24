نجاة 14 شخصًا من الموت فى حادث سير بالقاهرة

وقع حادث مروري مروع بين ميكروباص وسيارة ميني باص على طريق محور بن زايد الجنوبي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتسبب الحادث في إصابة 14 شخصًا.

على الفور، هرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، بينما قام رجال المرور بإجراء المعاينات اللازمة، وإزالة آثار الحادث وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

ورد بلاغ إلى مديرية أمن القاهرة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين "ميكروباص وميني باص" بمحور بن زايد الجنوبي، ما أسفر عن إصابة 14 شخصا.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية إلى مقر الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، كما تم رفع آثار الحادث، وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها مرة أخرى.