خبير يوضح سبب زيادة الولايات المتحدة ميزانية إنفاقها العسكرى لـ886 مليار دولار

قال عاطف سعداوي، خبير الشئون الأمريكية، إن تخصيص الولايات المتحدة الأمريكية 886 مليار دولار للإنفاق العكسري لأنها تتصرف كقوى عظمى، مشيرًا إلى أننا نعيش سنوات استثنائية بسبب الحرب في غزة وأوكرانيا ولحماية البحر الأحمر.

وأضاف، خلال تصريحاته لبرنامج "ملف اليوم"، مع الإعلامي كمال ماضي، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة يوجد لديها 170 ألف جندي منتشرين في العالم في أكثر من 159 دولة، بالإضافة إلى قواعدها العسكرية المتعددة، وزيادة الميزانية العسكرية تبدو منطقية.

وأشار إلى أن الصين ستصبح القطب الأول في العالم عام 2035 أو 2050، وستكون الأكبر اقتصاديا وعسكريا ولكن مازالت الولايات المتحدة تتقدم ضوئيًا عن منافسيها.

وأوضح، أن الميزانية العسكرية الصينية المعلنة تقدر بنحو 225 مليار دولار، كما أن لديها 350 رأسًا نوويًا بينما أمريكا تمتلك 5535 رأسًا نوويًا، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة لديها قدرات علمية مرعبة وهذا ما يميزها عن بقية منافسيها، كما أنها القطب الأول عسكريًا وعلميًا واقتصاديًا.