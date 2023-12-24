الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محلل سياسي صيني: الولايات المتحدة تسخدم تايوان كورقة ضغط على الحكومة الصينية

المحلل السياسي نادر
المحلل السياسي نادر رونج،

قال المحلل السياسي نادر رونج، من الصين، أن تايوان ليست بلدًا بل هي جزء من الأراضي الصينية، مشيرًا أن التوتر الحالي بين الصين وتايوان، هو ناجم من بعض الفصائل في تايوان.

وأشار المحلل السياسي، خلال استضافته بقناة "اكسترا نيوز"، أن السلطة في تايوان يريدون الإستقلال عن طريق القوة بل ويعتمدون على بعض القوي الخارجية.

وأضاف "رونج"، أن التوتر الحالي لا يمكن أن يتسع ليصل لدول مجاورة، مضيفًا أن الولايات المتحدة تريد ان تستخدم تايوان كورقة ضغط على الحكومة الصينة.

ونوه المحلل السياسي، أن العلاقة بين أمريكا والصين هي من العلاقات الحساسة، لذا لابد من التعامل مع الأزمة بشكل أكثر حكمة، مشيرًا أن الولايات المتحدة أقرت بأنها لا تدعم تايوان في حركة استقلالها، ولكن في أرض الواقع أمريكا تمد الإنفصالين في تايوان بالأسلحة.

محلل سياسي صيني الولايات المتحدة الحكومة الصينية المحلل السياسي نادر رونج الصين تايوان اكسترا نيوز

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