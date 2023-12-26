الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

محطات صرف ووحدات صحية جديدة فى قرية توشكى ضمن "حياة كريمة"

محطات صرف
محطات صرف

نقلة حضارية شهدتها قرية توشكي على يد المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" حيث عملت المبادرة على تطوير وإحلال القرية بشكل كامل وإدخال الخدمات الطبية والاجتماعية لها بعد معاناة استمرت مع الأهالي لسنوات طويلة دون حلول.

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محطات صرف ووحدات صحية جديدة

عانت قرية توشكي من الإهمال على مدار السنوات الماضية حيث انتشر بين سكانها الأمراض والأوبئة بسبب تلف منظومة الصرف الصحي وانتشار المياة الملوثة أمام المنازل، وتمنوا السكان أن تنتهي تلك المشكلة التي راح ضحيتها الكثير من سكان القرية وأصبح عدد كبير منهم مصاب بأمراض خطيرة، وبين ليلة وضحاها جاءت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وحققت أحلام السكان عن طريق تطوير وإحلال منظومة الصرف الصحي داخل القرية.

 

وقال "محمد فتحى" أحد سكان قرية توشكى، إن "حياة كريمة" حققت نجاحًا كبيرًا فى مجال الصرف الصحي، بعد إحلال وتجديد المحطات القديمة وإنشاء أخرى جديدة، وكان ذلك بمثابة حلم لجميع سكان القرية بسبب انتشار الأمراض والأوبئة، التي نتجت عن تراكم المياه الملوثة فى الطرق وأمام المنازل، واستمرت تلك الحال لسنوات طويلة ما أدى لوفاة عدد من السكان بالأمراض، وتطوير وإحلال المحطات أعاد الأمل ونشر الخير بين الأهالي، وأظهر الشكل الجمالي لشوارع النوبة.

 

 وذكر أن المبادرة أصلحت وأنشأت وحدات صحية مزودة بأحدث الأجهزة الطبية لخدمة الأهالي، بعد أن كانوا يضطرون للانتقال لمسافات طويلة لتلقي العلاج اللازم فى المدن، لافتًا إلى أن التطوير الذى شهدته القرية في المجال الصحي والطبي غيّر حياة الأهالي إلى الأفضل.

 

وأضاف أن النجاحات التي حققتها المبادرة فى الآونة الأخيرة فى قرى ومراكز مدينة نصر النوبة تزيل القلق، وتعيد الأمل لقلوب المواطنين، الذين لم ينعموا بأى تطوير منذ سنوات طويلة، موجهًا بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي وكل القائمين على المبادرة لجهودهم الكبيرة في تنظيم وإنجاز المشروعات داخل القرية بشكل سريع جدًا للارتقاء بمستوى السكان معيشيًا واجتماعيًا.

حياة كريمه المبادرة الرئاسية قرية توشكى سكان القرية الأهالي

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