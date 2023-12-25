مستفيد من "حياة كريمة": خدمات طبية واجتماعية على أعلى مستوى

لم تغفل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" عن بذل الكثير من المجهودات لتقديم الخدمات الأساسية للسكان داخل القرى النائية والأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية، وكانت قرى أسوان لها النصيب الأكبر من عمليات التطوير، حيث قاموا بتوفير الخدمات الطبية والأجتماعية للسكان وإنهاء أزمات أستمرت لسنوات طويلة مع المواطنين.

لم نشهد أي عمليات تطوير منذ عام 1964.. و"البَرَكة فى الريس"

افتقرت قرى نصر النوبة بأسوان لجميع الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها السكان بشكل كبير في حياتهم اليومية، وذلك جعل حياة السكان تزداد صعوبة، وزادت حالات الوفيات بسبب نقص الخدمات الطبية، وتمنوا السكان أن تنتهي تلك الأزمة التي استمرت معهم لسنوات طويلة دون وجود حلول لها، وبين ليلة وضحاها جاءت المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" بالخير وحققت أحلام السكان.

وقال "إسلام محمد" أحد سكان قرى نصر النوبة إن المدينة لم تشهد أى تطوير منذ نقل الأهالى عام ١٩٦٤، من قراهم الأصلية، فى عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر،وذكر أن المبادرة الرئاسية وش الخير، والسيسى ينحاز للفقراء، حيث أنشأت "حياة كريمة" مدارس جديدة مع تطوير بعض المدارس، كما أن القائمين على المبادرة أنشأوا مجمعات حكومية بكل مجلس قروى لخدمة المواطن ولإعفاء الأهالى من مشقة قطع مسافات طويلة لتلقى الخدمات الصحية أو الاستفادة من خدمات السجل المدنى وغيرها من الخدمات الحكومية، وحرصت المبادرة على مد خطوط الغاز الطبيعى لجميع المنازل وتطوير وإحلال مراكز الشباب، كما أنشأت السكن الكريم لغير القادرين.

وأضاف أن حياة الأهالى تحولت إلى الأفضل، بعد تلك المشروعات الضخمة التى تتم فى مدينتهم وقراهم، وكان من أهمها شبكات الصرف الصحى التى حمت الأهالى من الأمراض والأوبئة التى عانوا منها لسنوات طويلة ولم يجدوا لها حل، كما أن إنشاء مجمعات حكومية فى كل مجلس قروى ساعد الأهالى على إنجاز المعاملات الحكومية بسهولة ويسر مقارنة بالسنوات الماضية، وأوضح أن مبادرة "حياة كريمة" أنشـأت مجمعات سكنية لغير القادرين على أحدث طراز، وزودتها بجميع الأجهزة الكهربائية والمفروشات المنزلية، ليتسنى للأسر الانتقال إليها دون تحمل أعباء مالية إضافية لشراء أى شىء من الأثاث المنزلى، كما أن مشروع الغاز الطبيعى خدم جميع منازل مدينة نصر النوبة، وعاد بالنفع على السكان الذين كانوا يعانون مشقة انتظار سيارات أسطوانات البوتاجاز التى كانت تأتى مرة واحدة كل شهر.

مختتم حديثه بتوجيه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى بعدما شاهد حجم التطوير والإصلاح الكبير الذي تم داخل قرى المدينة، كما وجه الشكر للقائمين على المبادرة بعدما قاموا ببذل مجهودًا كبيرًا لتحويل القرى إلى أمكان حضرية تليق بالسكان.