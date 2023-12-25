الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط شريك بشركة عقارات غسـل 150 مليون جنيه من جرائم النصب

حبس
حبس

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (شريك بإحدى شركات الاستثمار العقارى، سبق اتهامه والحكم عليه فى 91 قضية "نصب، شيك دون رصيد، مبانى، تبديد" مقيم بمحافظة القاهرة)؛ لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم بيع وحدات سكنية لهم بالأبراج المملوكة له "على خلاف الحقيقة".

حيث يقوم ببيع الوحدة السكنية الواحدة لأكثر من شخص والاستيلاء على قيمتها لنفسه، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل الأموال المتحصلة من ذلك النشاط الإجرامى وإخفاء مصدر تلك الثروة وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تشييد وإقامة الأبراج السكنية وشراء الوحدات السكنية والعقارات – شراء المحلات التجارية وقطع الأراضى- تأسيس الشركات- شراء السيارات والدراجات النارية).

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ150 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مكافحة جرائم الأموال جرائم الأموال العامة غسل الأموال 150 مليون جنيه شيك بدون رصيد غسل أموال

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