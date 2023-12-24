كشف قضية غسل أموال بقيمة 3 ملايين جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة توريدات عمومية - مقيم بالجيزة) لقيامه بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي.

وتتمثل في إنشاء وإدارة عدد (29) موقعًا إلكترونيًا وسيرفر يستخدمها في بث المحتوى المقرصن (أفلام – مسلسلات "عربية وأجنبية") والمملوكين لعدد من شركات الإنتاج وإعادة توزيعها لتحقيق نسب مشاهدة عالية بالمخالفة للقانون، وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات هذا النشاط غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات) بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدّرت أفعال الغسل التي قام بها بمبلغ (3 ملايين جنيه).