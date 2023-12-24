الأحد 24 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

كشف قضية غسل أموال بقيمة 3 ملايين جنيه

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة توريدات عمومية - مقيم بالجيزة) لقيامه بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي.

txt

ضبط مسجل خطر غسل 125 مليون جنيه من تجارة المخدرات فى مطروح

txt

تفاصيل ضبط عصابة مخدرات في المنصورة حاولت غسل 175 مليون جنيه

وتتمثل في إنشاء وإدارة عدد (29) موقعًا إلكترونيًا وسيرفر يستخدمها في بث المحتوى المقرصن (أفلام – مسلسلات "عربية وأجنبية") والمملوكين لعدد من شركات الإنتاج وإعادة توزيعها لتحقيق نسب مشاهدة عالية بالمخالفة للقانون، وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات هذا النشاط غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات) بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدّرت أفعال الغسل التي قام بها بمبلغ (3 ملايين جنيه).

غسل أموال قيمة 3 ملايين جنيه مكافحة جرائم الأموال العامة جرائم الأموال العامة موقع الكترونى

مواد متعلقة

66 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

ضبط صاحب شركة لإدارته 29 موقعًا يستخدم في القرصنة بالجيزة

ضبط متهمين بسرقة مبلغ مالي ومشغولات ذهبية داخل مزرعة بالجيزة

ضبط صيدلى امتنع عن سداد 3.6 مليون جنيه لشركة أدوية

ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية دون ترخيص فى البحيرة

استدرجوه بإعلان وهمى لشراء سيارة.. ضبط 5 قتلوا موظفًا فى قنا

إحباط محاولة جلب 200 ألف قرص مخدر عبر ميناء السخنة

سحب 1612 رخص مركبات لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأحد 24 ديسمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

تفاصيل مكافآت لاعبى الأهلى بعد الفوز ببرونزية مونديال الأندية

حماس تتصدى لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية بانتصار نفسي

سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار خلال تعاملات اليوم الاحد

لتنفيذ أحكام قضائية.. القبض على مالكة براند شهير وزوجها في مصر الجديدة

الأكثر دموية.. قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلى فى غزة يكشفون تفوق حماس العسكرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

هى.. والحقوق المُعلقة

د.أحمد الخميسى

لغة يحيى حقى فى يوم اللغة

وائل لطفي

لم نكسب شيئًا

ماجد حبته

مطالبة بطيئة بخطوات عاجلة!

خالد حريب

"ود مدنى" فى السودان.. فخ آخر للموت

محمد عبد العزيز

مصر تغنى.. وستظل

علي سعدة

الفساد

د. منى حلمى

أطاعت الفن لا الرجل

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

يديعوت أحرنوت: خسائر إسرائيل أمام حماس فادحة

بعد خطط إسرائيل للسيطرة عليه فى غزة.. ما هو محور فيلادلفيا؟

هيئة الأسرى: إدارة سجون الاحتلال تشدد من إجراءاتها بحق المعتقلين