السبت 23 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط مسجل خطر غسل 125 مليون جنيه من تجارة المخدرات فى مطروح

ضبط مسجل خطر
ضبط مسجل خطر

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال "أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة مطروح" لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة عن طريق قيامه "بشراء العقارات والأراضى" بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت تلك الممتلكات بـ"125 مليون جنيه تقريبًا".

 

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قطاع مكافحة المخدرات غسل الأموال غسيل أموال في مطروح ضبط متهم بغسل أموال فلوس المخدرات

مواد متعلقة

سرق منه الذهب.. ضبط تاجر نصب على جواهرجي في الفيوم

ضبط 162 قطعة سلاح و295 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

62 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

ضبط 12 ألف لتر بنزين وسولار قبل بيعها بالسوق السوداء في الأقصر

ضبط 4 أشخاص متهمين بسرقة مشغولات ذهبية وسيارة

القبض على 14 شخصًا بتهمة السرقة خلال حملة أمنية

تخريج دورة تدريبية للكوادر الأمنية من الدول الإفريقية بأكاديمية الشرطة

وزارة الداخلية توجه قافلة إنسانية وطبية للقرى الأكثر احتياجًا بالفيوم

الأكثر قراءة

"حن لأم العيال ولا خلاف وهيعدي".. حقيقة انفصال مجدي الهواري عن زوجته الجديدة (فيديو)

خبر كاذب.. "الدستور" تكشف مسار أنباء "عملية إسرائيل البرية" على حدود غزة مع مصر

هل ستنخفض أسعار الذهب الأيام المقبلة؟

ضبط المتهم بتهديد إعلامية شهيرة عبر فيسبوك

الأهلى يفتح الباب أمام رحيل الشناوى وعبدالمنعم فى الشتاء لهذه الأسباب

إلهام شاهين: لو أعرف إني هقلب السوشيال ميديا كنت خسيت من زمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

هى.. والحقوق المُعلقة

د.أحمد الخميسى

لغة يحيى حقى فى يوم اللغة

وائل لطفي

لم نكسب شيئًا

ماجد حبته

مطالبة بطيئة بخطوات عاجلة!

خالد حريب

"ود مدنى" فى السودان.. فخ آخر للموت

محمد عبد العزيز

مصر تغنى.. وستظل

علي سعدة

الفساد

د. منى حلمى

أطاعت الفن لا الرجل

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خبر كاذب.. "الدستور" تكشف مسار أنباء "عملية إسرائيل البرية" على حدود غزة مع مصر

هيئة المعابر الفلسطينية تنفى تحرك الدبابات الإسرائيلية على حدود غزة مع مصر

"الهلال الأحمر الفلسطينى" تستقبل 126 شاحنة مساعدات من معبر رفح وكرم أبوسالم