ضبط مسجل خطر غسل 125 مليون جنيه من تجارة المخدرات فى مطروح

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال "أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة مطروح" لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة عن طريق قيامه "بشراء العقارات والأراضى" بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت تلك الممتلكات بـ"125 مليون جنيه تقريبًا".

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.