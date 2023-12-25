الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

الأول على العالم في حفظ القرآن: حفظت كتاب الله أثناء دراستي بالدبلوم

جريدة الدستور

قال الشيخ محمد شعبان عبد الله جعفر، ابن مركز ومدينة المحمودية بـ البحيرة، الطالب بكلية القرآن الكريم بجامعة الأزهر بطنطا والحاصل على المركز الأول في المسابقة العالمية للقرآن الكريم التي تجرى فاعلياتها حاليا بدار مصر للقرآن الكريم بالعاصمة الإدارية الجديدة التي تبلغ قيمتها مليون جنيه أنه حفظ القرآن بفضل توفيق المولى عز وجل ودعاء ولده ووالدته.

قرية كومبو بمدينة المحمودية 

أشار الشيخ محمد شعبان جعفر، لـ"الدستور"، إلى أنه فكر فى حفظ القرآن خلال بداية دراسته فى مدرسة الثانوية الصناعية،  والتى التحق بها عقب اتمام المرحلة الإعدادية،  مشيرا إلى أنه اتم حفظ القرآن الكريم  خلال فترة الثلاث سنوات، مدة الدراسة بالمدارسة الفنية الصناعية، وذلك على يد الشيخ محمد حامد فراج، مؤكدًا أنه عقب الانتهاء من اتمام حفظ كتاب الله قام بالالتحاق بمعهد القراءات بمدينة دمنهور وخلال فترة المدرسة به حصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى حفظ القرآن الكريم. 

كلية القرآن الكريم بمدينة طنطا 

أشار الحاصل على جائزة المركز الأول في المسابقة العالمية للقرآن الكريم التي تجرى فعالياتها حاليا بدار بالعاصمة الإدارية، إلى أنه عقب الانتهاء من الدراسة بمعهد القراءات بدمنهور والتحق بكلية القرآن الكريم بمدينة طنطا وخلال دراسته حصل على درجة امتياز خلال العامين السابقين، مشيرا الى أنه الان فى السنة الثالثة.

أكد جعفر حبه لصوت الشيخ محمد صديق المنشاوى خلال تلاوته فى إذاعة القرآن هى التى جعلته يتميز فى حفظ القرآن  إضافة الى حبه للقرآن الكريم، مؤكدًا أن والده ووالدته قاموا بتذليل جميع العقبات التى كانت تواجهه خلال مرحلة حفظ القرآن، مؤكدًا أنه يتمنى أن يكون عند حسن ظنكم، مشيرًا إلى أن شقيقته الصغيرة قامت بحفظ القرآن، موضحًا أن له من الأشقاء 4: آية، سمر، أزهار، وأسماء.

جامعة الأزهر الشريف محافظة البحيرة المحمودية محمد شعبان المركز الأول في حفظ القرآن

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