الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "زراعة البحيرة" يفتتح منفذا لبيع المنتجات الزراعية بأبو حمص

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

افتتح المهندس موفق محمود سارى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، واللواء مدحت محمد الزغد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص، منفذ لبيع منتجات الألبان والمنتجات الزراعية الخاصة بوزارة الزراعة، أمام موقف أبو حمص الجديد بأرض الإرشاد الزراعى، والمنتجات بجودة عالية وبأسعار مدعمة ومناسبة للمواطنين، وذلك تحت رقابة وإشراف كامل من مديرتى الصحة والتموين، وذلك بحضور المهندس محمود عبد المجيد هليل مدير عام الزراعة بالبحيرة، والمهندس محمد سرور مدير الإدارة الزراعية، والمهندس شاهين فؤاد مدير إدارة التعاون، والمهندس عوض موسى مدير المكتب الفنى لوكيل الوزارة، والمهندس عاطف أبو شليل رئيس الجمعية المشتركة بأبو حمص. 

 

افتتاح منفذ للمواد الغذائية المختلفة بمركز أبو حمص 


قال المهندس موفق محمود سارى وكيل الوزارة، إن وزارة الزراعة تقوم بدورها فى توفير المنتجات الزراعية من الألبان وغيرها بأسعار مناسبة للمواطنين، وذلك فى إطار جهود الدولة لمحاربة الغلاء وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة وإحكام السيطرة على الأسعار، وفى هذا الإطار سيتم توفير كميات كبيرة من البيض البلدى وبأسعار مخفضه، والمنتجات الزراعية وذلك بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص.


وأكد اللواء مدحت الزغد رئيس مدينة أبو حمص، أن المنفذ يوفر جميع المنتجات الزراعية، وأنه سيتم توفير كافة السلع للمواطنين بجودة عالية مثل السكر والزيت والمكرونة والجبن الأبيض والفول والعدس، وبنسبة تخفيض كبيرة، وذلك في إطار تكليفات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بضرورة تلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين من السلع الأساسية التي تمس الحياة اليومية للمواطن.

 

 

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