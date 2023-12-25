الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 11 شخصًا فى حادث تصادم بالبحيرة

تصادم بين سيارتين
تصادم بين سيارتين جامبو

أصيب 11 شخصًا، اليوم الإثنين، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين جامبو وأخرى نصف نقل بطريق قرية التحدى التابع لدائرة مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي مدير أمن البحيرة، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة جامبو مع سيارة نصف نقل بطريق التحدي اتجاه  الطريق الصحراوى بوادى النطرون، مما أدى إلى إصابة 11 شخصًا بكسور وجروح وكدمات متفرقة فى جميع أنحاء الجسم،  وتم نقلهم إلى المستشفى العام لتلقى العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

انتقال الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة 

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين إصابة كل من “ع.م ٤٠ سنة  كدمات متفرقة بالجسم، ع.ا ٢٦ سنة مصاب بكدمات متفرقة فى جميع أنحاء الجسم،ح.ع ٢٤ سنة مصاب بكدمات متفرقة بالجسم ، ك.ج ٢١سنة مصاب بكدمات متفرقة بجميع أنحاء الجسم ، ع.ا ٤٥ سنة مصاب بكدمات  متفرقة بالجسم، ر.ر ٢٦سنة، كدمات متفرقة بالجسم، ه.ع ٣٣سنة كدمات متفرقة بالجسم،ح.ح ٣٢سنة كدمات متفرقة بالجسم، ع.ج ٢٧سنة مصاب كدمات متفرقة فى جميع أنحاء الجسم، س.م ٢٨سنة مصاب بكدمات متفرقة في جميع أنحاء الجسم، ا.م   ٣٢ سنة” مصاب بكدمات متفرقة فى جميع أنحاء الجسم.

ونقل المصابون إلى مستشفى وادى النطرون لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

حاث سير حادث انقلاب سيارة محافظة البحيرة سييارة نقل سيارة جامبو

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