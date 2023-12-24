إزالة 11 حالة تعد على الأراضي الزراعية في 6 مراكز بالبحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بالمتابعة الميدانية على مدار اليوم لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائى أو التعديات على الأراضى الزراعية، والتصدي بكل قوة وحزم لكافة أشكال التعديات للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالرقعة الزراعية أو التعدى عليها.

حملة إزالة مكبرة في البحيرة

أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بمراكز "رشيد - الدلنجات - كفر الدوار - دمنهور - الرحمانية - إدكو" عن إزالة 11 حالة تعد بمساحة 1360 م2 عبارة عن إزالة:3 حالات تعدي بمساحة 460 م2 عبارة عن سور من البلوك وردم حفر وشدات خشبية برشيد، و3 حالات تعدي بمساحة 320 م2 عبارة عن أسوار طولية وعرضية بالطوب الأبيض والمون الأسمنتية وشدات خشبية بالدلنجات.

حملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

كما تم إزالة حالتي تعد بمساحة 250 م2 عبارة عن مباني بالطوب الأبيض وشدات خشبية بكفر الدوار، وحالة تعد بمساحة 120 م2 عبارة عن شدة خشبية استعداد لعمل سملات خرسانية في المهد بنطاق قرية نديبة بدمنهور، وحالة تعد بمساحة 120 م2 عبارة عن بناء بالطوب الأبيض خارج الحيز العمرانى بنطاق قرية سمخراط بالرحمانية، وحالة تعدى على الأرض الزراعية خارج الحيز العمراني بمساحة 90 م2 بقرية 6 أكتوبر بادكو عبارة عن مباني بالطوب الأبيض.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.

رفع 431 حالة إشغال طريق مخالف بنطاق 3 مراكز بالمحافظة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على ضرورة المتابعة المستمرة واستمرار تشكيل الحملات لإزالة كافة الإشغالات على مدار اليوم ورصد أى مخالفات فور رصدها، وعدم السماح بالتعدي على حرم الطريق العام، وذلك تيسيرًا للحركة المرورية.

هذا وقد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بالتنسيق مع شرطة المرافق من رفع 351 حالة إشغال طريق بمناطق (المستشفى، الخيري، الاتوبيس، الجمهورية، الشاذلي، الجيش، الكورنيش، الروضة، إبراهيم الدسوقي).

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد بتنفيذ حملات بالتنسيق مع شرطة المرافق أسفرت عن رفع 52 حالة إشغال بنطاق عدة مناطق، وفي ذات السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص بحملة مماثلة أسفرت عن رفع 28 حالة إشغال طريق مخالف وتحرير 11 محضر إشغال.