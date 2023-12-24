تحرير 57 محضرا تموينيا لمخابز بلدية مخالفة في 4 مراكز بالبحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، باستمرار الحملات التى تقوم بها مديرية التموين بالبحيرة، لضبط الأسواق والمرور المستمر على المخابز البلدية المدعمة للتأكد من إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات والأوزان، وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ونفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر، وتحت إشراف سمير البلكيمي مدير الرقابة التموينية بتنفيذ عدة حملات تموينية على المخابز البلدية والمحلات والمصانع غير المرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تفاصيل نتائج الحملات التفتيشية

وأسفرت الحملات عن النتائج التالية، ففي مركز كوم حمادة تم ضبط مخبز لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 25 جرام للرغيف الواحد وجارى تطبيق لائحة الجزاءات عليه وغلقه لمدة شهر مع توفير الخبز للمواطنين، و6 مخابز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن و3 مخابز لإنتاجهم خبز غير مطابق، كما تم تحرير 5 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز وعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور.

حملة تموينية مكبرة بحوش عيسى

وبمركزي حوش عيسى وأبو المطامير تم ضبط 12 مخبز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن و3 مخابز لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات، كما تم تحرير 11 محضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف وعدم نظافة أدوات العجين.

كما تمكنت إدارة تموين دمنهور من ضبط مخبز قام بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 23 جرام للرغيف الواحد وجارى تطبيق لائحة الجزاءات عليه وغلقه لمدة شهر مع توفير حصة الخبز للمواطنين، و8 مخابز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن حتى 19 جرام للرغيف الواحد ومخبز لإنتاجه خبز غير مطابق للمواصفات، كما تم تحرير 7 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز وعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.