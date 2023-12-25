الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

ورش وعروض فنية ضمن الأسبوع الثقافي بقرى "حياة كريمة" بالغربية

حياة كريمة
حياة كريمة

شهدت قرية صفط تراب، التابعة لمركز ومدينة المحلة الكبرى، صباح اليوم، فعاليات اليوم الثاني من الأسبوع الثقافي الذي أطلقته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالغربية، وذلك ضمن البرنامج المقام برعاية وزارة الثقافة بالتعاون مع محافظة الغربية ومؤسسة حياة كريمة.

بدأت فعاليات اليوم والتي أقيمت داخل مدرسة جمال حلمي الشناوي الابتدائية، بتنفيذ الورش الفنية، وذلك بمشاركة الأطفال اللذين توافدوا على فناني قصور الثقافة، حيث تضمنت الورش التدريب على كيفية صناعة بعض المشغولات اليدوية، من بينها: صناعة الحلي والإكسسوار، والخيامية، والأركت، والخرز، والطباعة على القماش والرسم على وجوه الأطفال.

وضمت الفعاليات إلقاء عدد من القصائد الوطنية من جانب الشاعر عبد المنعم الحريري، فيما ضم اليوم فقرات مخصصة للأطفال لاكتشاف مواهبهم في الشعر والغناء والإنشاد الديني، وفقرة ترفيهية لرسم علم مصر على وجوه الصغار، ومعرض لكتب وإصدارات قصور الثقافة.

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قبل الختام، استمتع الأطفال بعدد من العروض الفنية، بدأت بفقرة مخصصة لمسرح العرائس، وأعقبها عرض فني بعنوان "الزهرة الزرقاء" لقصر ثقافة الطفل بجاردن سيتي، فيما اختتمت فعاليات اليوم بعرض فني لفرقة الغربية للفنون الشعبية، والتي قدمت بقيادة المدرب الفنان رامي جوهر باقة منوعة من التابلوهات والرقصات الاستعراضية، التي عكست طابع الفلكلور التراثي لمحافظة الغربية. وذلك بحضور أحمد يسري، مدير عام ثقافة الشباب والعمال، المشرف التنفيذي للأسبوع الثقافي، ومحمد صابر، مدير عام المواهب، وعدد من مسئولي ثقافة الغربية.

فعاليات اليوم الثاني من الأسبوع الثقافي عمرو البسيوني حياة كريمه مدرسة جمال حلمي الشناوي الشاعر عبد المنعم الحريري

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