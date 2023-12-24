الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

قصور الثقافة تطلق فعاليات الأسبوع الثقافي بقرى "حياة كريمة" بالغربية (صور)

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، الأحد، أسبوعًا ثقافيًا مكثفا بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالغربية ضمن البرنامج المعد برعاية وزارة الثقافة، بالتعاون مع محافظة الغربية ومؤسسة حياة كريمة.

قد تكون صورة ‏‏‏شخصين‏، و‏‏حشد‏، و‏معبد‏‏‏ و‏نص‏‏

وشهدت قرية شبرا ملس، التابعة لمركز ومدينة زفتى انطلاق الفعاليات بمدرسة الشهيد محمد رضا سليمان الابتدائية بتنفيذ 6 ورش فنية، حيث توافد الأطفال لحضور الورش التي قدمها فنانو قصور الثقافة وتضمنت التدريب على كيفية صناعة بعض المشغولات اليدوية، من بينها: "صناعة الحلي والإكسسوار، والخيامية، والأركت، والطباعة على القماش، والرسم على الوجوه، والخرز.

قد تكون صورة ‏‏‏٩‏ أشخاص‏ و‏تحتوي على النص '‏Y مبادرة فخامة السيد رئيس الجمهورية حياة كريمة ن ዘ حياة كريمة لكلمصري لكل مصرية‏'‏‏

وتحدث أحمد سليمان، مدير بيت ثقافة زفتى، خلال ورشة حكي للأطفال عن أهمية ترشيد استهلاك المياه والطاقة، كما شهد اليوم فقرات مخصصة للأطفال لاكتشاف مواهبهم في الشعر والغناء والإنشاد الديني، وفقرة ترفيهية لرسم علم مصر على وجوه الصغار، وقدم طلبة المدرسة استعراضا بعنوان "فلسطين قلب الأمة" بالإضافة إلى إقامة معرض لكتب وإصدارات قصور الثقافة طوال فترة الفعاليات.

قد تكون صورة ‏‏‏‏‏٣‏ أشخاص‏، و‏أشخاص يرقصون‏‏، و‏‏كمان‏، و‏‏كلارينيت‏، و‏ناي‏‏‏‏ و‏نص‏‏

ووسط سعادة بالغة من الأطفال، اختتمت قصور الثقافة فعاليات اليوم الأول بفقرة مخصصة لمسرح العرائس، وعرض بعنوان "الزهرة الزرقاء" لقصر الطفل بجاردن سيتي، أعقبها عرض فني لفرقة الغربية للفنون الشعبية، والتي قدمت بقيادة الفنان رامي جوهر باقة منوعة من التابلوهات والرقصات الاستعراضية، التي عكست طابع الفلكلور التراثي لمحافظة الغربية.

قد تكون صورة ‏‏‏‏٤‏ أشخاص‏، و‏مِنبر‏‏ و‏نص‏‏

جاء ذلك بحضور أحمد يسري مدير عام ثقافة الشباب والعمال والمشرف التنفيذي للأسبوع، والمخرج محمد صابر مدير عام المواهب، ود.جيهان صابر مدير الإدارة التعليمية بمركز زفتى ورباح حليمة رئيس الوحدة المحلية، ومسئولي ثقافة الغربية.

قد تكون صورة ‏‏شخص أو أكثر‏ و‏حشد‏‏
عمرو البسيوني المبادرة الرئاسية حياة كريمة الهيئة العامة لقصور الثقافة محافظة الغربية مؤسسة حياة كريمة

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