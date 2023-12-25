مدير تحرير أخبار اليوم يكشف خفايا تغيير جدول امتحانات الجيزة (فيديو)

أوضح الكاتب الصحفي رفعت فياض، مدير تحرير أخبار اليوم، الأسباب الحقيقية وراء تغيير جدول وموعد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول بمحافظة الجيزة.

وأكد فياض، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أن المحافظ لا يملك صلاحية تحديد مواعيد الانتخابات أو جداول الامتحانات لسنوات النقل أو الشهادة الإعدادية، وإنما هذه المسئولية تقع على عاتق مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وقال فياض، إن الوزارة هي المختصة بامتحانات الثانوية العامة فقط، وأن باقي المراحل الدراسية تخضع لسياسة كل محافظة على حدة، وذلك بناء على عوامل مثل الكثافة الطلابية وموعد إجازة نصف العام.

وأشار فياض، إلى أن تعديل جدول امتحانات نهاية الفصل الدراسي يتم بالتنسيق بين مديرية التربية والتعليم والمحافظ، وأنه من الممكن أن يختلف موعد بدء الامتحانات من محافظة لأخرى، مضيفا أن كل محافظة تضع جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بما يتناسب مع ظروفها.