الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الجنيه وصل لـ 25 ألفًا.. "شعبة الذهب" تكشف أسباب ارتفاع الأسعار (فيديو)

الذهب
الذهب

أوضح عمرو المغربي، عضو مجلس إدارة شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أسباب ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية خلال الفترة الجارية.

وأكد المغربي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أن السبب الرئيسي لارتفاع أسعار الذهب هو زيادة الطلب على المعروض من المشترين في المحال، مشيرًا إلى أن حالة العرض والطلب تؤثر على تحرك الأسعار في الأسواق.
وبخصوص أسعار الذهب اليوم، قال عضو شعبة الذهب، إن سعر الجنيه الذهب الآن يبلغ حوالي 25 ألف جنيه، ومن المتوقع أن تستقر الأسعار خلال الفترة القادمة.

وأضاف المغربي، إن بعض الأسواق توقفت عن تسعير الذهب بسبب عدم القدرة على مواكبة تقلبات المعدن الأصفر، وعدم وجود سعر ثابت للبيع بسبب اختلاف الأسعار.

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