الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"الدستور" يكشف التشخيص المبدئى لإصابة "الشناوى" فى لقاء سيراميكا بكأس السوبر

الشناوي
الشناوي

كشف الجهاز الطبي للنادي الأهلي، التشخيص المبدئي لإصابة محمد الشناوي  حارس مرمى الفريق خلال لقاء سيراميكا الحالي في نصف نهائي السوبر.

وخرج الشناوي من الدقيقة 35 في الشوط الأول للإصابة وحل مكانه مصطفى شوبير.

وعلم "الدستور"، أن الشناوي اشتكى من شد في العضلة الخلفية وسيتحدد مدة غيابه بعد اللقاء مباشرة.

تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا
جاء التشكيل على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول.
خط الوسط: عمرو السولية وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور.
خط الهجوم: طاهر محمد طاهر وبيرسي تاو وكريم فؤاد.

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى ملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبي، لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا في الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر المصري.

وكان مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، قد عقد محاضرة فنية للاعبين بمقر إقامة البعثة بمدينة أبوظبي، قبل التوجه إلى ملعب المباراة. 
تنطلق مباراة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت أبوظبي، على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبي بدولة الإمارات.


موعد مباراة الأهلي وسيراميكا في نصف نهائي السوبر المصري

من المقرر أن يكون موعد مباراة الأهلي وسيراميكا في نصف نهائي السوبر المصري، اليوم الاثنين، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر، وفي تمام الثامنة بتوقيت السعودية، والتاسعة بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا في نصف نهائي السوبر المصري

ستُذاع مباراة الأهلي وسيراميكا في نصف نهائي السوبر المصري عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 1 HD وقناة AD Sports 1 HD.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، لمواصلة سلسلة انتصاراته في البطولات التي يخوضها مؤخرًا، في محاولة للتأهل إلى نهائي بطولة كأس السوبر المصري ومن ثم التتويج باللقب.

ويخوض الأهلي مباراة اليوم وسط معنويات مرتفعة، بعدما حصد برونزية كأس العالم للأندية عقب تخطي عقبة أوراوا الياباني برباعية.

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