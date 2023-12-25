الشوط الأول.. إصابة الشناوي وتعادل سلبي بين الأهلي وسيراميكا

حسم التعادل السلبي الشوط الأول بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا، في نصف نهائي السوبر المصري.



وكان الأهلي المبادر بالخطورة بالدقيقة 8، بتسديدة من كريم فؤاد داخل منطقة الجزاء لكنها علت مرمى محمد بسام.



وفي الدقيقة 11 سدد إمام عاشور كرة داخل منطقة الجزاء، لكنها جاءت سهلة في يد بسام.



وأنقذ محمد الشناوي مرمى الأهلي من انفراد بالدقيقة 25، بعدما انفرد زالاكا بمرماه.



وأنقذت دفاعات سيراميكا مرماها بالدقيقة 31، من عرضية إمام عاشور الخطيرة لزميله كريم فؤاد.



واضطر كولر لإجراء أول تغيير في صفوف، بنزول مصطفى شوبير بدلًا من محمد الشناوي للإصابة في الدقيقة 35.

وفي الدقيقة 38، انفراد تام من بيرسي تاو لاعب الأهلي داخل منطقة الجزاء انهاه بتسديدة قوية ابعدها الحارس محمد بسام عن مرماه.

وشهدت الدقيقة 42، تمريرة رائعة من بيرسي تاو وضعت طاهر محمد طاهر في انفراد تام بالمرمى فسدد الأخير بالفخذ الأيمن من داخل منطقة الجزاء ولكن كرته مرت أعلى العارضة بقليل.

تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا



جاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر وبيرسي تاو وكريم فؤاد.

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى ملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبي، لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا في الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر المصري.

وكان مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، قد عقد محاضرة فنية للاعبين بمقر إقامة البعثة بمدينة أبوظبي، قبل التوجه إلى ملعب المباراة.



تنطلق مباراة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت أبوظبي، على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبي بدولة الإمارات.