الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

السوبر المصرى.. كولر يعلن تشكيل الأهلى لمباراة سيراميكا.. مفاجأة فى الهجوم

بيرسي تاو
بيرسي تاو

أعلن  السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الفريق لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا التي تقام مساء اليوم على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبي بالإمارات، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر المصري.


جاء التشكيل على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول.
خط الوسط: عمرو السولية وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور.
خط الهجوم: طاهر محمد طاهر وبيرسي تاو وكريم فؤاد.

 

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى ملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبي، لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا في الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر المصري.

وكان مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، قد عقد محاضرة فنية للاعبين بمقر إقامة البعثة بمدينة أبوظبي، قبل التوجه إلى ملعب المباراة. 
تنطلق مباراة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت أبوظبي، على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبي بدولة الإمارات.

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