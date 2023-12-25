عميد طب طنطا يشيد بوقوف مجلس الكلية أمام التحديات

ترأس د.أحمد غنيم، عميد كلية الطب جامعة طنطا، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، الاجتماع الدورى لمجلس الكلية بحضور الدكتور محمد حنتيرة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد الشبينى، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة هويدا إسماعيل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور حسن التطاوى المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية والدكتور فؤاد هراس رئيس جامعة طنطا سابقا والدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا سابقا والدكتور محسن مقشط نائب رئيس جامعة طنطا سابقا والدكتور أيمن السعيد عميد الكلية سابقا والدكتور أمجد عبدالرؤوف عميد الكلية سابقا والدكتور عمرو زعير القائم بعمل عميد الكلية سابقا والدكتور محمد جابر أمين المجلس ورؤساء الأقسام ومديرى الوحدات وأعضاء المجلس وذلك بقاعة مجلس الكلية.

وأشاد الدكتور أحمد غنيم عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية فى كلمته بحضور أعضاء المجلس تلبية لدعوته للوقوف أمام كافة التحديات التى تواجه عمل الكلية من خلال المقترحات والأفكار التى من شأنها رفع مستوى الأداء التعليمى والبحثى والمجتمعى بالكلية.

وقرر المجلس برئاسة عميد الكلية اختيار الدكتور حسام زيتون رئيس قسم الأشعة التشخيصية مقررا لمؤتمر الكلية السنوى التاسع والثلاثون واختيار الدكتور حمدى عبدالهادى أستاذ الجراحة والدكتورة رغدة غنيمى رئيس قسم القلب والأوعية الدموية مقررا حفل الخريجين الدفعة 62 دور نوفمبر 2022 - 2023" الدفعة الأولى بنظام النقاط المعتمدة 5 + 2".

كما شهد المجلس عرض فيديو وثائقى لمشاركة كلية الطب جامعـة طنطـا برئاسة د.أحمد غنيم عميد الكلية فى مسيرات حاشدة تدعو للمشاركة الفعالة فى الإنتخابات الرئاسية.

ناقش المجلس عدد من الموضوعات المدرجة فى جدول الأعمال ذات الصلة بقطاعى شئون الطلاب والدراسات العليا، إضافة لموضوعات أخرى واتخذ المجلس فيها مجموعة من القرارات حسب اللوائح والقواعد المنظمة.