الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

عميد "طب طنطا" يشيد بأداء وحدة الدعم الفني لتطبيق متطلبات الجودة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أكد الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب جامعة طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، حرص إدارة الجامعة برئاسة  الدكتور محمود ذكي، وإدارة الكلية على تقديم كافة أشكال الدعم الفني لوحدة ضمان الجودة بالكلية، مشيدا بتعاونها المثمر مع كافة أقسام الكلية في تطبيق متطلبات الجودة والارتقاء بالعمل المؤسسي للوصول بكلية الطب جامعة طنطا إلى تصنيف دولي متقدم.

وقدم غنيم شكره وتقديره للقائمين على أعمال ومهام الجودة في الأقسام والوحدات على ما بذلوه من جهود خلال الفترة الماضية، متمنيا لهم التوفيق والسداد ومواصلة العمل لتحقيق أفضل الإنجازات.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الجودة تمهيدا لتجديد اعتماد الكلية من الهيئة القومية للاعتماد.

تشكيل لجان تقييم أعضاء هيئة التدريس بالأقسام

وتناول الاجتماع عرضا من الدكتورة دينا زيادة، مدير إدارة الجودة وفريق العمل، أوضحت فيه نسب استيفاء معايير الجودة والتطبيق المستنير لكافة معاييرها والخطة المستقبلية المنبثقة من رؤية مصر ٢٠٣٠ م، وكذلك الخطوات التي تقوم بها الكلية تمهيدا لتجديد الاعتماد المؤسسي من الهيئة القومية للاعتماد والجودة. 

 وأقر الاجتماع عدد من التوصيات منها تشكيل لجان تقييم أعضاء هيئة التدريس بالأقسام وتدريب الهيئة المعاونة على أعمال الجودة، على أن يكون مقررا اختياريا في الدراسات العليا مع بحث مقترح لألية توزيع الإشراف على الرسائل العلمية.

متطلبات الجودة والخطة المستقبلية جامعة طنطا إدارة الجودة رؤية مصر ٢٠٣٠

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