الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لأول مرة.. إدراج جامعة طنطا في تصنيف QS Sustainability العالمي

رئيس جامعة طنطا
رئيس جامعة طنطا

أعلن د.محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، تحقيق الجامعة إنجازًا غير مسبوق حيث ظهرت لأول مرة في تصنيف QS Sustainability في نسخته الثانية ضمن 18 جامعة مصرية و43 جامعة أفريقية ومن نحو 1400 جامعة عالمية، مشاركة في التصنيف للعام 2024.

وأكد زكى أن جامعة طنطا تعمل دائما وفقا لخطة استراتيجية، تستهدف تحقيق مراكز متقدمة في كافة التصنيفات الدولية، وتطوير منظومة البحث العلمي، موضحًا أن نتيجة تصنيف QS Sustainability للعام 2024 كشفت عن نجاح جامعة طنطا في تحقيق الترتيب 940-921 على المستوى العالمي، بينما حققت الترتيب 22 على مستوى الجامعات الأفريقية، مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل إدارة الجامعة وكافة قطاعاتها في مجالات الاستدامة البيئية.

وأوضح رئيس الجامعة أن تصنيف QS Sustainability يهدف إلى تقييم وتصنيف الجامعات وفقًا لأدائها في مجال الاستدامة والمسئولية الاجتماعية والبيئية، حيث يتم تقييم الجامعات بناءً على مجموعة واسعة من المؤشرات المرتبطة بالبيئة والاستدامة والتي تندرج تحت فئتين رئيستين هما التأثير البيئي والتأثير الاجتماعي، حيث تحمل كل فئة منهما وزنًا يشكل 50% من الوزن النسبي للتصنيف، إضافة إلى المعيار المتعلق بالحوكمة والتعزيز الإداري والذي يتم إضافته وتعديل النتائج لتشكيل النتيجة الشاملة والنهائية للتصنيف.

جامعة طنطا تصنيف QS Sustainability تقييم وتصنيف الجامعات مجالات الاستدامة البيئية وفقا لخطة استراتيجية

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