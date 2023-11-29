الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة طنطا يستقبل أعضاء الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

صورة من الحدث
صورة من الحدث

استقبل رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود زكى، وفدا من أعضاء ومنسقى الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي منذ قليل  بحضور النائب محمد عريبى والنائب أحمد الجحش والنائبة دعاء عريبى والدكتورة زينب سامى وأية ياسر.

 

ووجه الوفد  خلال اللقاء الشكر لرئيس الجامعة على جهوده فى توعية شباب الجامعة من خلال تعزيز الأمن القومى ودعم المشاركة السياسية للشباب فى الانتخابات وتذليل أى معوقات للمغتربين لتسهيل إجراءات الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المقبلة صرح بذلك المنسق الإعلامي للحملة الرسمية أحمد قنديل.

 

ومن جانبه أكد الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا، أن الرئيس السيسي لديه تاريخ ورصيد هائل مع المصريين ويثق تمام الثقة فى القيادة السياسية الحكيمة التى استطاعت أن تعبر بنا من مرحلة 2013 عقب ثورة 30 يونيو  أكبر أزمة فى تاريخ مصر الحديثة واستعادة الهوية وتفاعل  الشعب مع  الرئيس فى وقتها  لمنع  محاولات تدمير وسرقة  الوطن يستطيع أن يعبر بنا أى تحديات قادمة، مؤكدا أهمية دور الشباب وخاصة شباب الجامعات فى الانتخابات الرئاسية المقبلة حيث نظمت الجامعة العديد من الندوات والمؤتمرات التى تؤكد على أهمية المشاركة السياسية ورفع الوعى السياسي والقومى لدى الشباب وقمنا بتخصيص لجان للمغتربين من الشباب للإدلاء بأصواتهم.


وأضاف رئيس جامعة طنطا، أنه على ثقة كبيرة من نزول المصريين وبكثافة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة لأن المصريين لديهم الوعى الكافى أمام التحديات والضغوطات التى تواجهنا فى المرحلة الحالية لذلك هم على دراية كافية أن المشاركة والنزول حائط صد ودرع لمواجهة تلك التحديات، مشيرا إلى أن ما نقوم به فى خدمة الوطن ولديه الثقة أن أيام الانتخابات سوف تشهد زخما كبيرا من جموع المصريين.

الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي القيادة السياسية توعية شباب الجامعة تعزيز الأمن القومى المشاركة السياسية

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